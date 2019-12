Wilster apuesta a dar la vuelta en Santa Cruz

Wilstermann podría convertirse en el nuevo campeón de la División Profesional si hoy (16:00) le gana a Royal Pari, en Santa Cruz, y Bolívar y The Strongest pierden o empatan, en la penúltima fecha del Campeonato Clausura.

El plantel aviador es líder del campeonato Clausura con 54 puntos y si los resultados le acompañan podría convertirse en inalcanzable en la tabla de posiciones. De no ser así, podría dar la vuelta olímpica el próximo

sábado cuando reciba a Oriente Petrolero, en la última fecha del torneo.

Ésta será una visita crucial para Wilstermann, pero el plantel aviador tiene los números a su favor, ya que Royal Pari nunca logró salir victorioso en estas contiendas.

Ambos equipos ya se enfrentaron en cinco oportunidades, de las cuales cuatro terminaron en victoria para los aviadores y un empate.

Pero el partido de hoy será otra historia, porque el once inmobiliario no tiene nada que perder hoy, por lo tanto, no será quien arriesgue; mientras que Wilstermann, en cambio, tiene prohibido perder, porque de hacerlo podría no sólo estar despidiéndose del título Clausura, sino también del premio mayor de este torneo: ser Bolivia 2 a la Copa Libertadores, que entregará un premio de tres millones de dólares.

Con este panorama en la cabeza, el estratega aviador, Cristian Díaz, aseguró que pondrá “toda la carne al asador”, porque ya no tiene opción de dejar descansar a algunos de sus mejores jugadores, como lo estuvo haciendo en los pasados partidos.

Díaz aseguró ayer que ya tiene el equipo en la cabeza, pero obviamente no lo dará a conocer sino hasta minutos antes del cotejo. Si el estratega pone sus mejores elementos, hoy son casi un hecho los retornos al once titular de Juan Pablo Aponte, Fernando Saucedo, Leonel Justiniano, Ramiro Ballivián y Serginho.

Pese a tener a cinco jugadores en capilla (cuatro tarjetas amarillas) desde hace varios cotejos, no tiene bajas por este motivo en el equipo, pero tampoco dejará a ninguno de estos jugadores fuera del plantel para cuidarlos.

Entre tanto, al otro lado de la vereda el estratega de Royal Pari, Miguel Ángel Ábrigo, quien oficia como entrenador del equipo inmobiliario tras la partida de Francisco Maturana, no podrá contar con el defensa Marcos

Barrios, por la acumulación de cinco tarjetas amarillas. Su lugar será ocupado por Juan Carlos Zampiery.

Noche Buena en el cielo

El plantel de Wilstermann viajó anoche a Santa Cruz, durante la Noche Buena, porque no encontró un espacio en los vuelos de hoy.

El equipo deberá pasar estas fiestas en un hotel en Santa Cruz.

El retorno está previsto para las 22:00, tras el partido.

Tras 15 años Wilstermann podría convertirse en campeón en Navidad. El último fue el Tigre, en 2004, tras vencer a Oriente Petrolero.