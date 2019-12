Conozca los resultados que le pueden dar el título a Wilstermann

The Strongest volvió a cumplir, ganó ayer a Always Ready por 3-2 en el estadio Hernando Siles, pero el resultado podría no alcanzarle para lograr su meta Ver más The Strongest vence a Always Ready, pero reduce sus chances

San José hizo valer su condición de local con una goleada anotada sobre Blooming por la cuenta de 4-0 ayer en el estadio Jesús Bermúdez, de Oruro Ver más San José golea 3-0 a Blooming y aún sueña con la Libertadores 4

El plantel de Nacional Potosí se desinfló ayer ante Real Potosí con el que cayó por 1-2, en el estadio Víctor Agustín Ugarte de Potosí Ver más Nacional Potosí se desinfla en el clásico de la Villa Imperial