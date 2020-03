Víctor Villalón: “Wilstermann es codependiente de Cristian Chávez, que es un genio”

El otrora destacado futbolista de Wilstermann, el chileno-boliviano Víctor Eduardo Villalón Bernal, le auguró éxito a su exequipo en la confrontación de esta noche frente al chileno Colo Colo, en la apertura del grupo C de la sexagésima primera edición de la Copa Libertadores de América.

El exdefensor expresó su optimismo en que el equipo aviador emergerá como triunfador de la contienda con el cuadro cacique, aunque hizo algunas apreciaciones previas al encuentro, señalando que el único problema que tiene Wilstermann es que es “codependiente” del volante ofensivo Cristian Chávez, y la defensa hace “aguas” cuando no alinea en el once titular el paraguayo Ismael Benegas.

“Wilstermann juega de una manera cuando está (Cristian) Chávez, y de otra cuando no está. El jugador es un genio para nuestro fútbol, tiene una rapidez mental que no la tiene ningún jugador del equipo”, sostuvo.

Villalón fue contundente al señalar que cuando Chávez no alinea en el equipo titular, los Rojos carecen de buen fútbol, ya que “a todo el mundo le quema la pelota y apelan al pelotazo para llegar al arco rival”.

El exdefensor dijo que reniega constantemente con el armado del once titular del entrenador Cristian Diaz en cada cotejo que tiene que afrontar el plantel cochabambino, sea en el estadio Félix Capriles o en el interior.

“Yo le recomendé a Grover Vargas (titular de Wilstermann) contratar al chico (Jaime) Arrascaita, es buen jugador; sin embargo, no sé por qué no lo pone el técnico. El futbolista puede ser el acompañante ideal de Chávez, porque tiene una similitud en su juego, es obvio, guardando las diferencias”, añadió.

Es más, dijo que se descontrola con las formaciones del equipo titular y los cambios que realiza en ocasiones el DT Díaz. “A veces hace cambios absurdos”, indicó.

El histórico jugador de Wilstermann fue reflexivo al observar que uno de los puntos flacos del conjunto cochabambino, es Juan Pablo Aponte, tomando en cuenta que bajó mucho su nivel y ha exhibido muchas imprecisiones de un tiempo a esta parte.

“No es como años anteriores, antes pasaba la mitad de la cancha, ahora no”, comentó a tiempo de destacar el desempeño de Alejandro Melean no sólo en el sector defensivo, sino donde lo ubica el entrenador.

“Melean me gusta, es un comodín, donde lo ponga el técnico va a rendir”.

Sobre el rival, dijo que Colo Colo llega de capa caída a su estreno en Copa Libertadores de América porque en el torneo chileno no le va muy bien, ya que hasta la fecha cosechó cuatro derrotas, una victoria y otro empate.

“Colo Colo no anda muy bien, sus refuerzos han aportado poco, no están respondiendo a las expectativas, por tanto no creo que le gane a Wilstermann”

Cabe recordar que Villalón formó parte del equipo aviador que enfrentó a los conjuntos chilenos Unión Española y Huachipato en la Copa Libertadores de América de 1975. Esa época, los Rojos disputaron el certamen internacional en calidad de subcampeones; The Strongest fue como campeón.

En esa ocasión, Wilstermann ocupó la última posición en el grupo 2 con tres puntos, por detrás de Unión Española (9), Huachipato (6) y The Strongest (6).

Las tres unidades que acumularon fueron producto del mismo número de empates jugando en casa ante sus rivales ocasionales.

Villalón llegó por un año a Bolivia (1974) y ya lleva 49 en Cochabamba, en donde vive junto a familia.