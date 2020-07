Sugieren intervenir el ente federativo en caso extremo

Ante el caos institucional que vive actualmente la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Bolívar y Wilstermann sugieren que si es necesario llegar a una intervención se lo haga para poder salir de la crisis, que hoy tiene una acefalía en la presidencia de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), con Robert Blanco y Marco Rodríguez que reclaman el derecho de suceder en el cargo a César Salinas (+).

“Si no podemos llegar a consensos entre los actores del fútbol boliviano, que venga otro ente. Sería una vergüenza que pase esto, pero si los presidentes no podemos llegar a acuerdos y puede venir otra gente a poner orden en nuestra casa, hay que aceptar por la incapacidad que tuvimos para consensuar”, aseguró el titular de Wilstermann, Gróver Vargas

El vicepresidente del club Bolívar, Dardo Gómez, coincidió con el titular aviador y agregó que “si esto no se respeta en el marco de legalidad que debe existir, nos reservamos el derecho de acudir a otra instancia que tome cartas en el asunto, ese estado de caos que tiene la FBF debería ameritar que FIFA y Conmebol miren hacia Bolivia por el estado de indefensión que tiene la institución y que se restituya la misma a partir de realizarle una intervención. Ellos deben adoptar las instituciones matrices viendo nuestra situación y el caos que existe”, subrayó Gómez.

Si el Estado no interviene la FBF a través del Ministerio de Educación y el Viceministerio de Deportes, Conmebol podrá hacerlo tal como pasó con la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), en mayo de este año.

Reafirma su posición

Llegar a una intervención similar en la FBF no es descabellada, más cuando el propio Blanco anticipó que, si Conmebol no le reconoce el derecho de ser el presidente, acudirá a un amparo constitucional para hacer valer sus derechos.

“Yo juré como primer vicepresidente, lo que se aprobó después no tiene carácter retroactivo y me corresponde la presidencia. Si no me reconocen, mi último recurso es interponer un amparo constitucional”, advirtió Blanco.