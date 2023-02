Vaca Díez inicia con victoria el torneo por series

Vaca Díez comenzó con el pie derecho la Copa de la División Profesional, tras vencer por 1-2 a Blooming, en el partido que se disputó ayer en el estadio Ramón Aguilera Costas, y dio inicio al campeonato por series.

Con esta victoria, Vaca Díez pasó a liderar la serie “C”, grupo que comparte con Independiente, Always Ready, Nacional Potosí y la U de Vinto.

Los goles para Vaca Díez fueron convertidos por Mizael Pinto (21’ST), quien venció al golero Braulio Uraezaña con un potente cabezazo tras un tiro de esquina, y Juan Vogliotti (27’ST), que anotó con un remate a ras del piso que no pudo detener el guardameta de la academia.

Blooming descontó a través de un tiro penal que fue convertido por Gastón Rodríguez, a los 56’ST. El penal fue cobrado tras la revisión del VAR por una falta de Víctor Borobobo sobre Marcelo de Lima.

Cotejos hoy

La primera fecha del campeonato por series continuará hoy con tres partidos.

El primero se jugará en el estadio Ramón Aguilera Costas, desde las 15:00, entre Royal Pari y Libertad Gran Mamoré, por la serie “A”.

A las 18:00 se enfrentarán Independiente y Always Ready en el estadio Patria, de Sucre, por el grupo “A”.

El último encuentro de la jornada lo disputarán Oriente Petrolero y Real Tomayapo, desde las 20:30, por la zona “A”.

La primera fecha se completará la siguiente semana. El miércoles 22 de febrero, se enfrentarán Guabirá vs. Real Santa Cruz (15:00) y Aurora vs. The Strongest (20:00).

El jueves 23 de febrero, será el turno de Wilstermann y Bolívar, que se verán desde las 20:00 en el Félix Capriles.

El último encuentro de esta primera fecha se disputará entre Nacional Potosí y la U de Vinto, el 19 de marzo.