Familia de Guillermo Beltrán llega a Santa Cruz y agradece a Bolivia por la acogida y el cariño con su familiar

La madre y hermana del futbolista colombiano Guillermo Denis Beltrán, fallecido el viernes de la pasada semana durante un entrenamiento de Real Santa Cruz, agradecieron por la acogida a su familiar durante su estadía en el país, en un emotivo momento vivido en su arribo al país para llevarse los restos del delantero realista hacia su país.

El club Real Santa Cruz, a tiempo de acoger a las familiares de Guillermo Denis, hizo la entrega de una plaqueta póstuma para el futbolista de 24 años que murió a causa de un paro cardio respiratorio.

"Me voy con la satisfacción de que Bolivia ha acogido a mi hijo, y en estos momentos de dolor ha acogido a mi hija y a mí. Tanto la Federación Boliviana de Fútbol como el club Real Santa Cruz me han apoyado desde el momento que me dieron la noticia", apuntó la madre de Guillermo Denis, según el video difundido por RDC Deportes.

Asimismo, Alcira Beltrán recordó que Guillermo Denis buscaba ser parte de la selección colombiana, pero por el cariño que le tomó al país se planteó nacionalizarse boliviano y defender a la Verde.

"Familia... Acá está el resultado de mi bebé. Yo quiero darle gracias a Dios, primero por haberme dado este niño Guillermo Denis Beltrán, a quien cariñosamente le decía 'mi Guille', que en estos 24 años de vida lo vivimos, su vida era seguida detrás de él. Mi niño era un niño hiperactivo, yo rezando siempre a Dios de rodillas pidiendo que sea una persona de bien. Se encaminó por el fútbol, era muy seguidor del Tino (Faustino Asprilla) y él nos decía que iba a ser como el Tino o mejor que el Tino. Me siento feliz porque ese sueño se cumplió, no como mi hijo soñaba con ser parte de la selección de Colombia, pero brilló fuera de su territorio", declaró la madre de Denis, en declaraciones recogidas por RDC Deportes.

Finalmente, además de reitrerar su agradecimiento por el apoyo y las gestiones desarrolladas por Real Santa Cruz y la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), para permitir a la familia Beltrán repatriar los restos de Guillermo Denis, Alcira pidió que "no quiero prensa, no quiero especulaciones, no quiero nada. Solo quiero darle la cristiana sepultura a mi hijo".