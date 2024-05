Zago tiene en planes a jugadores de la U de Vinto y San Antonio

Antonio Carlos Zago observó el partido de esta tarde entre la U de Vinto y San Antonio Bulo Bulo y anticipó que tiene en planes a jugadores de ambos equipos para una convocatoria a la selección nacional.

Zago incluso conversó con los cuerpos técnicos de los dos equipos finalistas y se supo que tuvo una charla con los jugadores de San Antonio Bulo Bulo, por pedido de Thiago Leitao.

“Hablé con los dos entrenadores (Pablo Godoy y Thiago Leitao), ambos están muy motivados, optimistas de lo que están haciendo y lo que pueden hacer en estas finales donde es difícil poder anticipar un pronóstico, sólo que hagan buen fútbol, eso es lo más importante”, afirmó el seleccionador nacional.

Resaltó la campaña de los dos finalistas, en un torneo que fue bastante disputado.

“Son jugadores que están destacando, nos permite ver más opciones para la Selección y los veremos no sólo en el partido de hoy sino también en el cotejo a jugarse en Entre Ríos, hay que acompañar, es parte de mi trabajo ver todos los partidos”, afirmó Zago a la cadena Tigo.

Calificó a los jugadores de los dos finalistas como “interesantes”, “los estamos viendo con cariño, intentando ser lo más justo posible, por eso es que estamos viendo todos los partidos, espero que hoy realicen un gran partido para que dejen al entrenador indeciso”, mencionó en medio de sonrisas.

De cara a los partidos amistosos previos a la Copa América, ante México, Ecuador y Colombia, anticipó que para la próxima fecha realizarán dos convocatorias, una para enfrentar a México que no es FIFA y donde será difícil tener en cuenta a jugadores de Always Ready y The Strongest por la competición internacional, mientras citará a otros jugadores para enfrentar a Colombia y Ecuador.

Bolivia deberá enfrentar a México el 31 de mayo en Chicago, posteriormente el 12 de junio jugará frente a Ecuador en Philadelphia y el 15 del mismo mes a Colombia en Connecticut.