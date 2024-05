Presidente del club Wilstermann lamenta la actitud de la fanaticada aviadora

El presidente del club Wilstermann, Omar Mustafá, lamentó la postura de la hinchada aviadora, toda vez que por un resultado negativo atacan al plantel, cuerpo técnico y dirigencia. Además, volvió a recalcar que la institución requiere del apoyo de la fanaticada para sobrevivir.

"La verdad no los entiendo, el domingo después del partido decían qué bien jugamos, pese al empate, hay equipo, etc. Y hoy después de una derrota todos somos los peores dirigentes, jugadores cuerpo técnico, todos deberíamos irnos. Duele la forma en que perdimos con horrores infantiles tanto en defensa como en ataque, pero así es el fútbol. ¿Y qué hacemos ahora? Necesitamos dinero para pagar muchas deudas, lo dijimos en la asamblea, pero parece no importarle a la mayoría”, escribió Mustafá, en sus redes sociales.

El titular del Aviador explicó que el abono Copiloto Aviador se creó con las ideas que surgieron en la Asamblea, pero cree que tal vez la situación económica del país no permite que los hinchas ayuden al equipo.

“Sacaremos el Copiloto Aviador en cuotas. Espero que así más gente pueda ayudar, realmente necesitamos su ayuda. ¿Por qué no ayudar a algo que amamos todos en Cochabamba? ¿Por qué somos tan indiferentes como si fuera sólo nuestro problema de los dirigentes? ¿Acaso no era toda nuestra región que ayudaría? Cuando juré por trabajar por el club les dije no me dejen solo. Y así es como me siento ahora. Pero seguiré luchando por mi club incansablemente si lo tengo que hacer solo lo haré, pero nunca me digan que no lo intenté, ¡si quieren que venga otra dirigencia que venga! Si alguien quiere ayudar de verdad que ayude todos son bienvenidos”, finalizó.