Eriksen marca récord con Dinamarca

Dinamarca, eufórica tras sellar su clasificación para los octavos de final de la Eurocopa, disfruta de un sufrido segundo puesto en el Grupo C y con una jornada de celebración para Christian Eriksen, que tras jugar frente a Serbia firmó el récord absoluto de internacionalidades en su selección: superó a su compañero Simon Kjaer y acumula 133 partidos.

Nadie ha jugado tantos como Eriksen con Dinamarca. Incluso podrían ser bastantes más, pero el susto que protagonizó en la pasada Eurocopa, le privó de varios. Su paro cardíaco durante un partido frente a Finlandia casi le costó la vida y estuvo un tiempo sin jugar. Fue capaz de superar ese mal trago y ahora ha vuelto a disputar una Eurocopa con todas las garantías y al frente de los hombres de Kasper Hjulmand.

Su partido número 133 sirvió para dejar atrás a uno de sus compañeros que también está convocado y que sumaba los mismos encuentros que el jugador del Manchester United. Simon Kjaer, eclipsado por otros defensas, aún no ha jugado ni un minuto en la Eurocopa y se ha quedado por detrás de su compañero. Sólo un partido de diferencia separa a ambos.

“Es una historia fantástica. Tenemos a dos jugadores en el vestuario con esos números. Es algo único. Todo el mundo puede ver lo fantástico que es Eriksen. No sólo es un gran jugador, también es una persona importante para nuestro equipo. Gran parte del trabajo que hace fuera del campo no se ve. Es muy, muy buena persona y me alegro de que esté aquí”, dijo el portero de Dinamarca Kasper Schmeichell.



Dinamarca jugará en octavos ante Alemania en busca de hacer más historia. (Leipzig, Efe).