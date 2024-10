Bolivia buscará sumar su tercera victoria al hilo hoy ante Colombia

Bolivia buscará hoy (16:00) sumar su tercera victoria al hilo, cuando enfrente a Colombia en el estadio Municipal de Villa Ingenio, de El Alto, en el partido por la fecha 9 de las eliminatorias al Mundial 2026.

La Verde, con Óscar Villegas en el banquillo, mostró otra cara en los últimos dos partidos de las clasificatorias, un hecho que le permitió golear (4-0) a Venezuela y obtener una victoria (1-2) en condición de visitante ante Chile, algo que no ocurría desde 1993.

Estos triunfos, pero sobre todo el funcionamiento de la selección, ilusionó a la fanaticada nacional con que esta tarde podría festejar una tercera victoria en la era de Villegas, ante un rival al que Bolivia no derrota desde hace 21 años.

Villegas se niega a hablar de presión; en su lugar, señala que los jugadores están motivados y a partir de esa motivación buscarán hacer un juego que tenga intensidad para hacerle frente a una de las selecciones más regulares en su rendimiento en las eliminatorias, que marcha segundo en la tabla de posiciones con 16 unidades.

Entre tanto, Bolivia, con 9 unidades, está en la octava posición, fuera de la casilla del repechaje sólo por gol diferencia y hoy espera sumar las tres unidades que le permitan encarar los próximos duelos con mayores perspectivas de finalizar el año en zona de clasificación.

Para este encuentro, Villegas no contará con una de sus piezas claves Roberto Carlos Fernández, quien está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

La selección cerró sus aprestos ayer, arropada con el cariño de la hinchada, que asistió al último entrenamiento en el estadio Rafael Mendoza Castellón.

Entre tanto, el estratega Néstor Lorenzo determinó armar su cuartel general en Cochabamba, situada a 2.500 msnm, con la idea de aclimatarse a la altura y viajar a El Alto (4.150 msnm) a pocas horas del encuentro ante Bolivia.

Aunque no tuvo mucho tiempo de trabajo con todos sus convocados, ya que la mayoría llegó entre este lunes y martes, Lorenzo señaló que no existen recetas mágicas para apaciguar los efectos de la altura y que el resultado del duelo de hoy será el que defina si fue o no una buena decisión llegar a Cochabamba.

Una de las novedades en la convocatoria colombiana fue el defensa Andrés Román, del Atlético Nacional, en reemplazo de Daniel Muñoz, quien se lesionó el fin de semana en el partido de su club Crystal Palace ante Liverpool, por la Premier League.

Pese a que Lorenzo llamó a Román en lugar de Muñoz, todo apunta a que será Santiago Arias quien ocupará el lateral derecho en el once titular.

Colombia cerró sus aprestos ayer en el estadio Félix Capriles, que fue su cuartel general durante los pasado cuatro días. Tiene previsto viajar a El Alto cerca al mediodía.

Villegas: “No existe presión ni obligación, sino motivación”

El director técnico de la selección nacional, Óscar Villegas, recalcó que el plantel está motivado y no tanto presionado.

“No existe presión ni obligación en esta selección; lo que existe es motivación”, sostuvo Villegas sobre que se trata de un partido más y para “quitarles la mochila” de que deben ir a un Mundial.

En cuanto al rival, dijo que es un equipo fuerte en la pelota parada, motivo por el que tomarán “todos los recaudos para tratar de ser efectivos y buscar controlar al rival”.

Sobre su equipo, señaló que la Verde quiere “ser protagonista, no ocuparnos solamente para terminar un empate o buscar un contraataque. Creo que tenemos los jugadores, la capacidad, para desarrollar un buen partido”.

El estratega dejó en claro que, si bien estos partidos de las eliminatorias son lo urgente, “lo importante es el proceso que se inició, para el tenemos que seguir alimentando con jóvenes que lleguen muy bien preparados”.

Lorenzo: “Colombia viene a jugar y a ganar, esa es la idea”

El director técnico de Colombia, Néstor Lorenzo, sostuvo que todos los partidos son diferentes, pero que la idea de su equipo es “salir a ser protagonista, porque Colombia viene a jugar y a ganar”.

Sobre Bolivia, señaló que le “preocupa todo. Como equipo, consiguió buenos resultados, supo jugar en El Alto un gran partido contra Venezuela y ante Chile de visitante. Es un equipo que nos merece el mayor de los respetos”.

Lorenzo cree que el cotejo de hoy será un “partido intenso, sin duda que será un duelo difícil por la juventud, el ímpetu y la intensidad que tratarán de proponer. Bolivia es un equipo joven que tratará de imponernos su ritmo, y el desafío de nosotros estará desde el juego intentar atenuar esa diferencia física”.

Sobre su equipo, lamentó que no pudo trabajar muchos días con toda la nómina completa, pero que durante estos días enfocaron su entrenamiento en la velocidad y el efecto que adquiere el balón por la altura.

Policía aprehende a revendedores

La Policía nacional realizó diferentes operativos y aprehendió a varias personas por la reventa de entradas para el partido entre Bolivia y Colombia, acusadas del delito de agio y especulación, ya que comercializaban las localidades con un incremento del mil por ciento.

“Fueron aprehendidas por inmediaciones del Teleférico Morado, a denuncia de las personas que estaban recibiendo la oferta y fueron derivadas a la Fuerza de Lucha Contra el Crimen para ser procesadas por atentar contra la económica del hincha”, señala el informe de la Policía.