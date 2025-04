Con equipo alterno San Antonio vence a Wilster, que vuelve a caer

En un partido sin muchos contratiempos, el plantel de San Antonio venció ayer a Wilstermann por 2 a 0 en el estadio Carlos Villegas, de Entre Ríos, por la segunda fecha del Campeonato de la División Profesional del fútbol boliviano, en el que el rojo cochabambino sumó una derrota más en medio de críticas.

Para este partido el técnico del Santo, Joaquín Monasterio no presentó a su equipo titular debido a que este jugará el martes contra Peñarol en Montevideo, Uruguay, por la segunda fecha de la Copa Libertadores fase de grupos.

Por su lado, el entrenador del rojo, Luciano Theiler convocó a su “mejor” elemento que finalmente no rindió, se advirtió a un elenco sin ambición, perdido en el campo de juego y que no supo controlar las acciones del juego, que molestó a los pocos asistentes quienes no ocultaron su malestar, pues en dos partidos Wilstermann recibió más críticas que en pasados compromisos.

En el partido, San Antonio tomó el mando de las acciones, aunque sus argumentos no fueron sólidos no tuvo en frente a un equipo que frene su juego, por lo que jugó a gusto hasta que en el minuto 38 fue convertido el primer tanto del compromiso y desde los 12 pasos.

Una falta de Cristhian Machado en contra de Adriel Fernández obligó que la jugada se revise en el VAR, después del análisis de la jugada el árbitro Juan Carlos Huanca sancionó penal para el local ante la molestia de los jugadores visitantes.

Julio Herrera pidió la pelota, la acomodó, tomó impulso y con un remate al costado izquierdo aseguró el 1 a 0, el arquero Arnaldo Giménez nada pudo hacer.

La segunda conquista de San Antonio fue convertida por Mario Otazú, el jugador recibió un pase perfecto de Herrera, quien pisó la pelota observó el arco y la estrelló al fondo de las redes; el golero Giménez nada puede hacer, la conquista llegó en el minuto 96´

Al finalizar el partido los jugadores de Wilstermann salieron del campo de juego en medio de silbidos, ya que una vez más se observó a un elenco falto de gol, con limitaciones técnicas y físicas.

El cuadro aviador buscará romper la sequía de triunfos en el cotejo que protagonizará el próximo sábado ante Bolívar, en el estadio Hernando Siles, por la fecha tres del torneo “todos contra todos” de la División Profesional.

En cambio, San Antonio de Bulo Bulo tiene al frente un compromiso internacional, el martes frente a Peñarol en el estadio Campeón del Siglo, en Montevideo, Uruguay, desde las 20:00 (hora de Bolivia), por el grupo H de la Copa Libertadores de América.

Después, el sábado 12 contenderá con Aurora en el estadio Félix Capriles a partir de las 20:00, por la tercera fecha del certamen.