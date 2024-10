Blooming saca un valioso empate ante Bolívar en La Paz

Blooming ayer sacó un punto de oro del Hernando Siles, después que empató sin goles en su visita a Bolívar, en el partido por la fecha 20 del Campeonato Clausura.



Con este resultado la Academia cruceña es tercero en la tabla acumulada con 44 unidades, y se afianza en zona de clasificación, aún con posibilidades de pelear con The Strongest por el cupo a la Copa Libertadores.

Entre tanto, Bolívar por segundo cotejo consecutivo no pudo festejar un triunfo con su hinchada en su casa. El empate no le permitió mantener la ventaja de 10 puntos en la punta, sobre sus perseguidores.



En el segundo tiempo Samuel Garzón tuvo las dos opciones más claras del partido, pero Rubén Cordano le negó el gol.

Entre tanto, Ramiro Vaca fue el más incisivo en la primera fracción; mientras que, en la última parte del segundo tiempo el meta Braulio Uraezaña se vistió de héroe para evitar la caída de su pórtico y proteger el 0-0.

Acorta distancia



Con a los goles de Efmamj González (46’PT) y Fernando Saldías (40’ST) Real Santa Cruz venció por 0-2 a Royal Pari, un rival directo en la lucha por permanecer en la categoría profesional.

Pese a la victoria el Albo se mantiene en el fondo de la acumulada con 19 puntos, pero ahora está a 5 del Inmobiliario que es penúltimo con 24.

Partidos hoy



La jornada 20 del Clausura continuará hoy con: Real Tomayapo vs. Always Ready desde las 15:00 y Guabirá vs. Independiente desde las 17:30.