Mustafá: “Si me dicen que tienen un proyecto, yo me voy”

El presidente del club Wilstermann, Omar Mustafá, dijo ayer que si alguien le presenta un proyecto real que pueda sacar al club de su crisis, dejará su cargo ese mismo momento.

“El que quiera que venga, si me dice ‘yo tengo un proyecto que realmente va a servir a Wilstermann’, yo me voy ahorita mismo, porque yo no vivo del fútbol, vivo de mi trabajo. Todo lo que he hecho fue el cariño del club, pero yo sé que por cariño no se vive, sino con plata, pero ya me he endeudado hasta la coronilla, tampoco puedo endeudarme más”, aseguró Mustafá en entrevista con Dosis de fútbol.

El titular del Aviador sostuvo que es consciente de la deuda que se tiene al plantel profesional y al personal del club, y están buscando alternativas para generar mayores ingresos económicos.

“Tenemos cuatro partidos importantes en los que esperamos tener el estadio reventando. Tenemos un fan fest y una cena por el aniversario del club, tendremos el Día del Rojo en Estados Unidos el 24 de noviembre. Nos estamos moviendo por todo lado, estamos haciendo lo que se puede”, señaló.

En cuanto a la deuda con el plantel, Mustafá no se animó a dar una fecha en la que se podría cancelar el sueldo de mayo.