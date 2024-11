Cambio de planes en la Verde, no podrá entrenar en el Siles

Los planes del director técnico de la Selección nacional, Óscar Villegas, de poder llevar adelante al menos ocho entrenamientos en el estadio Hernando Siles fueron tirados por la borda y ahora la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) busca otro escenario alternativo para las prácticas que había dispuesto la Verde con antelación.



El estadio Hernando Siles entró de nuevo en mantenimiento, debido a que a raíz de las lluvias el drenaje del reducto miraflorino colapsó y el Sedede busca la refacción del dispositivo a fin de no tropezar con el inconveniente durante el torneo local.



El partido entre The Strongest y GV San José no se pudo llevar adelante con normalidad porque el campo de juego quedó anegado tras la fuerte lluvia que cayó en esa oportunidad. Por eso es que ese encuentro se jugó en dos días, un primer tiempo el martes 29 de octubre y al día siguiente, el segundo tiempo.



José Antonio Claure, director de Marketing de la FBF, confirmó ayer que “una vez más” y por segunda ocasión en el ciclo de Óscar Villegas al frente del seleccionado nacional, no se podrá entrenar en el estadio Hernando Siles.



“El Sedede y el club Bolívar están realizando trabajos de mantenimiento del campo de juego del estadio Siles, nos han comunicado de manera informal que estos trabajos se han iniciado y de manera inextensa se van a realizar hasta el día 19 de noviembre, por tanto, la Selección no va a poder entrenarse en el estadio Hernando Siles”, anunció ayer Claure.



De acuerdo al cronograma de trabajo que tenía Villegas, estaba previsto entrenar en el estadio Siles los días 5, 6,7, 11, 12, 15, 16 y 18 de noviembre, días claves para alistar el dispositivo de los partidos primero ante Ecuador y luego ante Paraguay.



El cuerpo técnico de la Selección está viendo las alternativas del caso, hoy se realizará una inspección de la cancha de Chaco y también Mariscal Braun..

Ananta



El ofrecimiento de Marcelo Claure por utilizar el Centro de Alto Rendimiento “Guido Loayza” a la Selección nacional quedó desestimado por la altitud del recinto que está a 3.100 metros sobre el nivel del mar, tomando en cuenta que el estadio Rafael Mendoza Castellón está a 3.502 m.s.n.m, mientras el estadio Siles está con 3.637 m.s.n.m.



“El profesor Villegas lo dijo en su momento, que ya habíamos hecho una planificación de no bajar allá por el tema de las altitudes. Habíamos visto el estadio Siles que había sido entregado en su momento, entendemos que hubo un partido en el cual existió un gran problema en el drenaje, pero no entendemos porque una vez más se nos niega, todos deberían sumarse a la verde”, lamentó Claure.

Morales y Algarañaz llegan hoy y mañana



El defensa Efraín Morales, del Atlante United de Estados Unidos, y el delantero Carmelo Algarañaz, del Kalamata, tienen previsto llegar a La Paz entre hoy y mañana, para sumarse a la concentración de la Selección nacional, con miras a los duelos contra Ecuador y Paraguay.

Ambos jugadores obtuvieron un permiso especial para llegar con anticipación a La Paz.

Algarañaz tomará el primer vuelo desde Grecia a Bolivia, después del partido que hoy enfrentará contra AE Kifisia (09:00 HB).

Mañana también se espera la llegada del defensa Luis Haquín, del Ponte Petra, y el delantero Miguel Terceros, del Santos, ambos del fútbol brasileño.

Con estos seis jugadores en La Paz, faltarán por llegar al país: Roberto Fernández, Gabriel Villamil, Adalid Terrazas, Boris Céspedes y Lucas Chávez.