Dirigencia de Wilstermann buscará la autorización para recibir inversionistas

La dirigencia de Wilstermann convocará a una Asamblea Extraordinaria de socios para mediados de diciembre, en el que se pedirá su autorización para tomar decisiones en el caso de que lleguen inversionistas serios a la institución.



“Para la primera quincena de diciembre, el directorio de Wilstermann llamará una Asamblea Extraordinaria de Socios, para que en esta instancia se nos autorice la suscripción de convenios y acuerdos administrativos, en el que lleguen empresas o inversores privados que estén dispuestos a inyectar recursos frescos, que permitan darle a la institución una sostenibilidad financiera”, aseguró vicepresidente del Aviador, Yuri Gil.



Si bien la dirigencia pasó un mal momento estos últimos días, después de que los supuestos inversores mineros no se portaron serios al hacer su ofrecimiento al club, esta experiencia le sirvió para darse cuenta de que, en el caso de que llegara un inversor serio, no tiene la posibilidad de suscribir ningún acuerdo, ya que necesitaría la autorización de los socios.

¿Inversores mineros?



Gil informó que la cúpula del club Wilstermann se reunió el jueves pasado con el “vocero” de unos supuestos inversionistas mineros que tanta bulla generó la semana anterior.



“Hemos visto que hubo poca seriedad de parte de esta gente, porque enviaron un vocero que no nos supo decir ni siquiera quién iba a ser el encargado o la gente que iba a poner el dinero, no nos dijo nombres, nada”, aseguró Gil e indicó que se fijó una reunión por Zoom para el viernes, pero los inversores no ingresaron.



Gil comentó que les ofrecieron pagar dos planillas del equipo, pero la primera condición fue que el directorio renunciara y que la tarde del viernes este vocero estaría con “la plata en su mochila”. El vicepresidente de Wilster, además, indicó que no pueden renunciar, porque generarían una acefalía en el cargo, perjudicando al club.



“Les solicitamos a esta gente, que envíe una propuesta formal a la institución, para poder analizarla, algo que no sucedió hasta el momento. Como directorio estamos en la predisposición de considerar cualquier proyecto de inversión de terceras personas, siempre y cuando sean remitidas de manera formal y estén alineadas al estatuto del club”, señaló Gil.