Aurora derrota al Tigre, que se aleja de la punta

Aurora frenó en seco a The Strongest, después que ayer ganó por 1-0 el partido correspondiente a la fecha 22 del Campeonato Clausura, que se jugó en el estadio Félix Capriles.



Con el resultado el Equipo del Pueblo escaló a la tercera casilla de la tabla del torneo con 36 unidades, pero más importante, acortó la distancia con el Tigre en la acumulada, en la que es tercero con 50 unidades y está a 5 puntos de The Strongest (55), que se ubica en la casilla que entregará el boleto de Bolivia 3 a la Copa Libertadores.



Entre tanto, el Tigre, que tiene 39, se alejó de la lucha por el título del Clausura, ya que ahora está a 9 puntos del líder Bolívar (48), que ayer venció por 5-3 a Nacional Potosí.

Partido



Si bien el primer tiempo fue muy parejo, donde ambos planteles buscaron romper la igualdad, fue Aurora el que dio más trabajo al golero Guillermo Viscarra con los remates de Jair Reinoso.



Incluso la jugada más clara de esta fracción fue para Aurora, cuando a los 47’PT, Jair Reinoso remató desde el borde del área chica, pero el balón chocó contra el travesaño y en el rebote René Barbosa no pudo darle dirección y blanqueó a Maximiliano Caire.



El gol de la victoria llegó a los 30 segundo de reanudadas las acciones en el segundo tiempo, gracias al tanto de Renny Simisterra (1’ST).



La jugada inició en los pies de David Robles con una habilitación a Simisterra, quien, tras dejar la marca de Carlos Roca, con un potente derechazo mandó el balón a ras del piso al vertical derecho, donde no pudo llegar Viscarra.



El gol elevó los ánimos del Celeste que buscó ampliar la ventaja, pero Viscarra tapó todas las aproximaciones de Aurora, como el ingreso de David Robles y los remates de Carlos Sejas y Oswaldo Blanco.



The Strongest finalizó el duelo con 10 hombres, tras la expulsión de Gabriel Sotomayor (50’ST).



El Equipo del Pueblo no tendrá tiempo para festejar ya que hoy viajará a Entre Ríos, donde mañana (15:00) enfrentará a San Antonio, en el cotejo por la fecha 23.

Bolívar se aleja en la punta del Clausura



Bolívar ayer derrotó por 5-3 a Nacional Potosí, en el partido por la fecha 22 del Campeonato Clausura, que se jugó en el estadio Hernando Siles; resultado con el que, se aleja en la cima de la tabla de posiciones con 48 unidades.

Los goles para la Academia fueron convertidos por Leonel Justiniano (1’PT), Yomar Rocha (45’PT), Ervin Vaca (2’ST), Ramiro Vaca (21’ST) y Bruno Savio (24’ST); mientras que, para Nacional anotaron Martín Prost (13’ST), Edisson Restrepo (45’ST) y Carlos Preciado (51’ST).