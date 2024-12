Wilstermann busca enderezar el rumbo ante Real Tomayapo

La agobiante crisis económica que atraviesa el club Wilstermann tiene a maltraer a sus futbolistas, quienes, pese a la intranquilidad y el desaliento que pesa sobre ellos desde hace tiempo, intentarán sorprender hoy (17:30) a Real Tomayapo en el estadio IV Centenario de la capital chapaca adjudicándose la victoria.

Los aviadores van con el designio de recuperar terreno en el torneo Clausura, en cuya clasificación general se sitúan en el décimo peldaño y con riesgo de quedar fuera de una competición internacional.

El cuadro chapaco está situado en el octavo lugar y pretende seguir escalando en la tabla.

La jornada se completa con los siguientes partidos: Independiente vs. The Strongest (15:00); Oriente vs. Gualberto Villarroel SJ (20:00)