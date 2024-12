Chiatti aún es duda en Wilster: no llega el fallo

El marcador central Martín Chiatti aún es duda en el plantel de Wilstermann, rumbo al duelo de mañana (20:00) ante Bolívar, debido a que el fallo sobre su sanción por expulsión aún no llegó.



Chiatti y Francisco Rodríguez (en la banca) fueron expulsados tras una trifulca en el duelo ante Oriente Petrolero el jueves 28 de noviembre. Ambos ya cumplieron un partido de suspensión en el cotejo ante Real Tomayapo.



Pese a ello, es posible que los dos reciban más de un partido de suspensión, pero mientras no llegue el fallo desde el Tribunal de Disciplina Deportiva (TDD), ambos podrían jugar mañana.



En caso de que la sanción llegue antes del encuentro ante Bolívar, la zaga central volvería a estar conformada por Santiago Echeverría y Robson dos Santos.



Las otras dudas que tiene el estratega Franz Taboada, de cara al clásico ante la Academia, son Carlitos Rodríguez y Edwin Tumiri, ambos aún en recuperación por diferentes molestias musculares.



Taboada definirá el once titular hoy, que tendrá la base del plantel que venció por 0-1 a Real Tomayapo el domingo.

Tavares intima

El delantero Jefferson Tavares presentó una intimación por 58 mil dólares al club Wilstermann, exigiendo el pago de sueldos adeudados. En caso de que el Aviador no pague la suma que pide Tavares, el jugador podrá iniciar una demanda en los tribunales correspondientes.



Tavares llegó a Wilstermann este año, jugó 20 partidos y anotó un total de tres goles.