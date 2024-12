Wilstermann enfrentará la recta final del Clausura con un plantel juvenil

Los últimos dos partidos que le restan a Wilstermann en el Campeonato Clausura los enfrentará con un equipo, en su mayoría, conformado por jugadores juveniles, ya que continúa sumando bajas.



A las salidas de Jefferson Tavares y Ariel Nahuelpán que intimaron al club, Santiago Echeverría, que rescindió contrato, Rodrigo Amaral, que por lesión ya no jugará el resto de la temporada, ayer se sumaron las ausencias de los paraguayos Héctor Bobadilla y Álex Cáceres, quienes retornaron a su país para pasar las fiestas.



Ambos tienen contrato con el Rojo hasta junio de 2025 y desde el club se informó que ambos tienen un permiso de la dirigencia para viajar a su país, pero garantizaron su retorno el próximo año.



Sumado a estas bajas, el estratega de Wilstermann, Franz Toaboda, mañana (19:00) cuando enfrente a Universitario de Vinto, no podrá contar con el marcador central Martín Chiatti, que sumó su quinta tarjeta amarilla en el empate (0-0) ante GV San José del sábado.



Pero para empeorar el panorama de Wilstermann, ayer se conoció que Taboada expulsó del entrenamiento al volante Leonel López, a quien se le informó que ya no será tomado en cuenta en los próximos dos partidos.



Con ese panorama, serán pocos los jugadores referentes que disputarán estas dos últimas fechas, que servirán para que Wilstermann pueda poner a prueba a los jugadores juveniles de cara a la temporada 2025.



Taboada hoy cerrará sus entrenamientos y verá cuál será el posible once titular con el que mañana enfrentará a la “U” de Vinto, en partido por la fecha 29 del Campeonato Clausura.