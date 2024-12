Día de definiciones: ¿Puede haber campeón del Torneo Clausura?

La fecha 29 del Torneo Clausura llegará a su fin este miércoles, con alta probabilidad de que Bolívar sea campeón una fecha antes del final. Sin embargo, The Strongest no pierde las esperanzas de alargar la lucha hasta la jornada 30. ¿Habrá campeón esta noche?. Los encuentros Oriente Petrolero vs Bolívar y The Strongest vs San Antonio comenzarán a las 20:30.

Para el exfutbolista y entrenador Wilder Arévalo, en su visita a Los Tiempos, en el fútbol todo puede suceder. Pese a que Bolívar tiene todas las posibilidades de ganar esta noche y acabar con la disputa del campeonato, hay altas probabilidades de que todo se extienda hasta el viernes con la fecha 30, pero ya con cualquiera con la chance de ser campeón.

"Hoy Bolívar depende de ellos nada más, si hoy ellos se sienten con la capacidad de sacar el partido adelante frente a Oriente allá en Santa Cruz, seguramente van a dar la vuelta olímpica. Pero, no te olvides que Oriente Petrolero es un grande del fútbol nacional y hoy está jugando por el orgullo, por el honor, por el pundonor deportivo y eso puede alargar una fecha más (la definición del título). Entonces, yo creo que va a estar, a mi entender, muy reñido. Creo que va a llegar hasta el fin de semana para poder definirse, obviamente hay un equipo que saca ventaja y en este caso es Bolívar, porque solamente dependen de ellos y tiene ese hándicap de todavía permitirse tener este desliz si es que no gana esta noche en Santa Cruz", analizó Arévalo.

Al momento, Bolívar comanda la tabla de posiciones del Torneo Clausura con 61 unidades, seguido por The Strongest con 57. Si la Academia vence esta noche llegará a 64 puntos y será inalcanzable para el Tigre, que de ganar sus cotejos restantes (dos) máximo sumará 63.

También un empate celeste y un triunfo atigrado abren la chance de definir todo el viernes, cuando Bolívar reciba a Guabirá y The Strongest visite a Blooming, ambos desde las 19:00.

Sin embargo, el entrenador valluno indicó que al Tigre no se lo puede descartar de la lucha, ya que cuando viene desde atrás en las posiciones mete mucha presión a sus rivales.

"Cuando está por atrás The Strongest, realmente se siente. Todos los equipos a nivel nacional, cuando ven a The Strongest detrás, obviamente les come la cabeza, hay una presión extra porque es The Strongest y eso también hay que hacerlo notar. A nivel nacional, The Strongest mete mucha presión, entonces esto lo hará muy bonito, muy llamativo en esta última etapa del torneo", acotó Arévalo.

No está lejos de las posibilidades que se de un empate en puntos. Para que ello suceda, la Academia debe empatar todo y el Tigre ganar sus partidos. Eso obligaría a mover la Gran Final de este domingo, pactada en el estadio Félix Capriles desde las 17:00, para definir en partido extra al ganador del Torneo Clausura.

Si se da esta última figura, es altamente probable que la Gran Final se pase al 24 de diciembre o se juegue después de Navidad, instancia en la que espera San Antonio de Bulo Bulo, vencedor del Torneo Apertura.

Entre los recuerdos de definiciones en estas fechas de fin de año, Arévalo rememoró la final de la temporada del año 2000, cuando junto a Wilstermann logró el título nacional en Trinidad a costa de Oriente Petrolero, justo después del 25 de diciembre.

Este año no será la excepción, porque el calendario comprimido le dará al fútbol nacional una definición que rozará las fiestas de fin de año.