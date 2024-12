Jugadores analizan su futuro en Wilstermann y Universitario de Vinto

Este sábado finalizará el Campeonato Clausura y muchos jugadores ya empezaron a ver sus opciones para la temporada 2025, entre ellos Cristhian Machado, de Wilstermann, y Joaquín Lencinas, de Universitario de Vinto.



Machado, uno de los capitanes de Wilstermann, aseguró que “si la dirigencia quiere contar conmigo, estoy predispuesto a seguir aquí. Tengo contrato y siempre estoy predispuesto a hacer lo mejor para el club”.



Machado, que inició su carrera profesional en Wilstermann, sostuvo que, como cochabambino, quiere ser un aporte para sacar al club de este mal momento.



“Como cochabambino, quiero aportar. Creo me voy a quedar a hacer las cosas bien. Les pido a todos que apoyen, todos dicen que Wilstermann puede desaparecer, pero eso es imposible, porque es un equipo grande. Si desaparece Wilstermann, la verdad, media Cochabamba se va a quedar sin trabajo, porque Wilstermann no es sólo lo deportivo; están todas las señoras que venden las entradas, los asientos, las hamburguesas, etc. es una cadena y nosotros somos conscientes de todo eso”.



Machado destacó el desempeño de los juveniles que jugaron ante la U de Vinto, el miércoles.



“Esto lo podemos sacar todos. Los chicos que han debutado creo que están para jugar y nosotros los que tenemos más experiencia debemos orientarles para que den todo, porque si no se puede jugar bien, debemos meter, tirarnos de cabeza por esta camiseta”, aseguró el volante aviador.

Lencinas analiza si se va

El marcador central de la U de Vinto Joaquín Lencinas aseguró que existe la promesa de la dirigencia de pagar estos días una parte de la deuda y que su permanencia dependerá de si cumplen o no.



“Han hecho una promesa de cancelar en estos días, de pagar esta semana una parte considerable de la deuda. Estoy confiando en ello y esperando de que lo hagan y salir en buenos términos”, declaró Lencinas.



Ante la consulta de si dejará el club respondió: “No lo sé. Depende de ellos. Gracias a Dios, siempre es bueno que en el lugar donde uno trabaja te quieran de nuevo, porque quiere decir que hiciste bien las cosas. Ellos quieren que continúe en el club. Me queda una conversación pendiente y todo depende de que ellos puedan cumplir lo que prometieron”.



Lencinas dejará el país en las próximas horas, a la espera de que la dirigencia cumpla con su promesa. Por lo tanto, ya no será parte del partido que hoy (17:30) Universitario de Vinto disputará ante Nacional Potosí, en la Villa Imperial, por la fecha 30 del Clausura.