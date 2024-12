Baldivieso propone a San Antonio sumar a El Alto para Copa Libertadores

El flamante entrenador de San Antonio de Bulo Bulo, Julio César Baldivieso, sostuvo que pidió a la dirgencia del club de Entre Ríos inscribir a los estadio Félix Capriles (Cochabamba) y Municipal de Villa Ingenio (El Alto) para Copa Libertadores, según declaraciones brindadas al programa Que No Me Pierda de Red Uno.

“Yo he hablado con los dirigentes (de San Antonio) y obviamente les he propuesto dos estadios. Uno, el Félix Capriles de Cochabamba, y el otro si se puede en Villa Ingenio, ya que me seduce jugará allá por la ventaja que puedes tener, que es legítima, pensando en grande”, manifestó Baldivieso.

Ambos escenarios deportivos están homologados a nivel internacional, siendo así que el cuadro entrerriano tiene opciones de poder elegir su localía.