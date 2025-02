Leonardo López, un socio de Wilster desde su primera hora de vida

Leonardo López es uno de los pocos hinchas de un club que puede presumir haber sido socio o abonado del equipo de sus amores desde su primera hora de vida. Y es que Leonardo fue inscrito como socio de Wilstermann a los 45 minutos de haber nacido y hoy en día tiene más de 30 carnets en su poder.

Leonardo nació el 18 de marzo de 1996, exactamente a las 12:00 y 45 minutos después ya fue inscrito como socio del club Wilstermann, según consta en el recibo de la compra del carnet, donde incluso se tiene la hora.

El fútbol es una pasión que muchas veces se traduce en colecciones de camisetas, banderines, pines, gorras, etc., pero la colección que posee Leonardo es muy particular, sobre todo teniendo en cuenta que es nieto del emblemático exjugador de Wilstermann, Renán López.

“Esta colección empieza por una tradición familiar e inicia sin que yo quisiera empezar la misma, porque a los 45 minutos de nacido ya tenía mi primer carnet. Se volvió una tradición, que además de querer tener el carnet, poder apoyar al club”, contó.

Leonardo relató que desde 1996 cuenta con todos los carnets de socio, que en total serían 29. Pero a estos se deben sumar todos los abonos por Copa Libertadores y Copa Sudamericana que Wilstermann disputó, haciendo más de 30.

“Hasta el día de hoy con el apoyo de mi papá (Sergio Renán López), de mi familia, porque todos en la casa somos wilstermanistas, compramos uno o más carnet todos los años, no sólo para hacer crecer la colección, sino para aportar al club, que es la misión principal que un hincha tiene con su equipo”, aseguró.

Los últimos carnets que adquirieron como familia son los de esta gestión, que además serán un recuerdo especial, ya que la credencial tiene la foto de Renán López, como un homenaje especial desde el Aviador.

“Mi abuelo fallece el 2023 y a partir de ese momento la dirigencia de Wilstermann se pone manos a la obra en hacer muchos reconocimientos y, como familia, estamos muy agradecidos. Le hicieron una camiseta especial, un partido, en el que Wilstermann lo gana por penales. Ahora con el nuevo carnet y un vino que va a salir más adelante, nosotros como familia compramos más de 10 carnets para ayudar al club y agradecer a la dirigencia que le hace un nuevo homenaje a mi abuelo”, señaló.

Pero la colección que Leonardo tiene en torno a Wilstermann no se limita a los carnets de socios, sino que también cuenta con más de 100 casacas del Rojo.

“Empiezo la colección de poleras porque mi abuelo me dejó su camiseta, que para mí es la más importante de mi colección, que es la casaca con la que mi abuelo se retira del fútbol un 16 de abril de 1970, en el partido Wilstermann vs The Strongest en Cochabamba, la emblemática número 10. Además, que poco antes de que él fallezca, la hice firmar y quedó registrada su firma en la camiseta”, comentó.

Esta colección de camisetas tiene la particularidad de que la mayoría son originales y no fueron compradas, sino que en algún momento le perteneció a uno de los jugadores del plantel de Wilstermann.

“Tal vez mi colección no es de las más grandes, pero creo que es una de las mejores en calidad, porque por ejemplo tengo la camiseta de Marcelo Carballo con la que se retiró del fútbol profesional, también tengo la del (Cristian) ‘Pochi’ Chávez, con la que le ganamos a Royal Pari en el 2019 y eso permite que Wilstermann pueda coronarse campeón”, aseguró López.

Esta colección fue organizándose junto con otros dos amigos: Diego Zurita y Guillermo Asín, que también son coleccionistas de camisetas de Wilstermann.

Dentro de los objetos que también son parte de su colección se encuentra, por ejemplo, una botella que Coca Cola sacó por los 50 años de Wilstermann en 1999, las latas de edición limitada que tuvo Taquiña, los vinos con la etiqueta del Rojo, además posee una de las medallas de campeón del título que el Aviador conquistó en 2006.