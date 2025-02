FBF da a conocer las fechas y horarios de los cuartos del Torneo Amistoso de Verano

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) dio a conocer la programación de los cuartos de final del Torneo Amistoso de Verano.

Los duelos de ida arrancarán este martes con el partido entre Nacional Potosí y Universitario de Vinto, cotejo que se disputará en el estadio Víctor Agustín Ugarte, desde las 18:30.

Ese mismo día desde las 20:30 Aurora recibirá a Bolívar, en el estadio Félix Capriles.

El miércoles será el turno del duelo entre Guabirá y Always Ready, a jugarse desde las 15:00 en el estadio Gilberto Parada.

En cuanto a la llave entre Wilstermann y Blooming, la FBF dio a conocer que debido a que “debido a que ambos empataron en todos los aspectos durante la fase previa”, se realizó un sorteo para determinar qué equipo iniciará de local.

Tras el sorteo se informó que el encuentro de ida se jugará el miércoles desde las 20:00 en el estadio Capriles.

Los cotejos de vuelta arrancarán el viernes 28 de febrero entre la U de Vinto vs. Nacional Potosí (15:00) y Bolívar vs. Aurora (20:00). El sábado 1 de marzo se disputará el encuentro entre Always Ready vs. Guabirá (15:00) y Blooming vs. Wilstermann (20:00).