La Verde Sub-17 recibió el cariño de la afición y el aplauso del presidente Arce

Los cimientos de la Casa Grande del Pueblo temblaron por algunos segundos ayer cuando los integrantes de la Selección Nacional Sub-17, el cuerpo técnico y el presidente de la FBF, Fernando Costa, ingresaron a esas instalaciones para recibir la felicitación del presidente Luis Arce Catacora.

“El que no salta no va al Mundial…el que no salta no va al Mundial”, repitieron varias veces y saltaron con el titular federativo y Óscar Villegas en primer plano, quienes igual que los jóvenes levantaron las manos y sonrieron por la ocurrencia de los juveniles que el viernes le ganaron a Ecuador por 1-0 y aseguraron el séptimo cupo de Bolivia al Mundial de Catar a jugarse en noviembre de este año.

Los jugadores contaron que recibieron la felicitación del presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, quien además les dijo que siguió la campaña que tuvieron en Colombia.

Los jugadores arribaron en la madrugada a Santa Cruz procedentes de Colombia y de ahí se trasladaron por la mañana a La Paz a donde llegaron temprano.

Los jugadores, antes del mediodía realizaron un recorrido por el centro de la ciudad en un bus especial preparado para la ocasión que tuvo como punto de partida el hotel Ritz donde estuvieron alojados.

El presidente de la FBF, Fernando Costa, les dio la bienvenida por la mañana y luego los acompañó a la Casa Grande del Pueblo donde los esperaba el presidente Arce.

“Estos muchachos le dieron de forma heroica una gran alegría a todos, a festejar, todo el país está feliz”, dijo en primera instancia el titular de la FBF, quien luego agregó que “todo ha sido parte de la política de la FBF de apoyar a los jóvenes, hemos hecho gran esfuerzo, se tuvo concentraciones, visorías, pero todo esfuerzo rinde sus frutos, esto se ha iniciado con el profesor Pablo Escobar, luego con Oscar Villegas y los resultados están a la vista”.

Jesús Maraude, una de las figuras del equipo, expresó su agradecimiento al presidente de la FBF “por el regalo que nos ha dado”, señaló en alusión a los 100.000 dólares que prometió entregar por la clasificación al Mundial de Catar.

“Nos preparamos durante tres años, estuvimos muy presionados, el viernes fue la última oportunidad de estar en el Mundial, dimos todo de nosotros, todo salió muy bien. Una felicidad muy enorme, comencé a correr bastante, me acordé que desde muy chico cuando jugaba en Tarija soñaba con el Mundial”, afirmó.