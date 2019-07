Las finales de mañana en los Panamericanos de Lima-2019

LIMA |

Veinticuatro finales se disputarán mañana en la tercera jornada de competencias de los Juegos Panamericanos de Lima-2019, que se inauguraron el viernes y se desarrollarán hasta el 11 de agosto.

Entre ellas se destacan las primeras siete del esquí acuático y la primera de la equitación, el adiestramiento por equipos, además de las dos del básquetbol de 3x3 y cuatro del canotaje.

- Basquetbol 3x3

Masculino

Femenino

- Canotaje

K1 1000 m masculino

C1 1000 m masculino

K2 1000 m masculino

C2 500 m femenino

K1 500 m femenino

- Equitación

Adiestramiento por equipos

- Esquí acuático

Slalom Femenino

Slalom Masculino

Figuras Femenino

Figuras Masculino

Salto Femenino

Salto Masculino

Wakeboard Femenino

- Gimnasia artística

All around femenino

All around masculino

- Halterofilia

64 Kg femenino

96 Kg masculino

76 Kg femenino

109 Kg masculino

- Tiro

10 m Pistola de Aire equipos mixto

Fosa femenino

- Triatlón

Posta mixta