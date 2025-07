Aseguran que las RIN siguen creciendo y que el Estado paga la deuda externa

El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, resaltó ayer que el Estado boliviano cumple con el pago de la deuda externa y aseguró que las Reservas Internacionales Netas (RIN) “siguen creciendo”.

Rojas resaltó que el Estado haya cumplido con el pago de la deuda externa sin dificultades en tres gestiones del Gobierno de Luis Arce y señaló como “poco objetiva” la puntuación de la calificadora Standard & Poor’s (S&P).

“A lo largo de todos estos años, con el bloqueo que nos ha generado la Asamblea (Legislativa Plurinacional), que todos saben muy bien, prácticamente tres gestiones, hemos venido cumpliendo sin ninguna dificultad todo lo que es el servicio de la deuda externa”, dijo.

Dato oficial

Según datos oficiales, al 28 de febrero, la deuda externa ascendía a $us 13.450 millones. La deuda externa respecto al Producto Interno Bruto (PIB) es del 24% y la diferencia entre lo presupuestado y cancelado se debe a que no se ejecutaron los dineros previstos para pagar créditos que debían ser aprobados, como el de JICA por $us 100 millones.

Crítica a calificadora

Rojas criticó la puntuación de la calificadora Standard & Poor’s (S&P) a Bolivia este mes. La agencia internacional redujo la calificación soberana del país de CCC+ a CCC- con perspectiva negativa, argumentando que el estancamiento político y un Legislativo opositor limitan la capacidad del Gobierno para asegurar financiamiento externo y mantener la estabilidad económica, según el Ministerio de Economía.

“A veces este tipo de comentarios que hacen, poco objetivos las calificadoras, son porque no conocen un poco nuestra realidad, casi han sido negativas tratando de mostrar mucha incertidumbre en lo que pasa en la economía”, dijo Rojas.

Crecimiento de las RIN

El Presidente del BCB también aseguró que el nivel de las Reservas Internacionales Netas (RIN), que no sólo son importantes para el sistema financiero, sino para toda la economía nacional, continúa creciendo.

“Esperemos que al final de la jornada (de ayer) podamos nuevamente tener un resultado significativo, pero en tendencia puedo decir que el nivel de las reservas continúa creciendo”, indicó en conferencia de prensa.