Elogios para Hugo Dellien por su talento y perseverancia

El impecable juego de Hugo Dellien frente Stefanos Tsitsipas cautivó hoy a propios y extraños en las redes sociales, que se emocionaron al ver el talento del beniano.

A pesar de la derrota con los parciales 4-6, 6-0, 6-3 y 7-5, el boliviano dejó su fuerza en la cancha frente al sexto del ranking ATP.

Los medios internacionales que siguieron el partido resaltaron la destreza de Dellien que dejó enfurecido al griego. ESPN tilula un video: "¿Cisne? No, es el boliviano Dellien con un puntazo". Mientras que personajes del ámbito político y usuarios de redes sociales también vibraron con el emocionante partido.

Our Day 4 #RG19 blog, from @SteveTignor, begins with the story of Bolivia's Hugo Dellien, who stole the show—in defeat—against Stefanos Tsitsipas: https://t.co/cfDqlLMaGL pic.twitter.com/9SJQhLIasb

— TENNIS.com (@Tennis) 29 de mayo de 2019