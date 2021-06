Lora lleva la representación nacional a Paraguay

El tenista valluno Santiago Lora Soria Galvarro será uno de los abanderados en el Sudamericano 14 años, que se desarrollará del 21 al 27 de junio en Asunción, Paraguay. Este torneo otorga plazas al Mundial de la categoría que tendrá lugar en República Checa, en agosto.

“Estoy muy feliz porque no siempre representas a tu país, no siempre te puedes poner la polera de Bolivia y no cualquiera lo hace. Daremos lo mejor para dejar el nombre de Bolivia en lo más alto posible”, sostuvo Lora a Los Tiempos.

El equipo masculino, capitaneado por Rodrigo Briones, tiene a Lora (raqueta 1), el también valluno Andrés Rodríguez (raqueta 2) y el cruceño Juan Diego Terrazas (raqueta 3) como integrantes.

Pero ser el número 1 no es producto de la casualidad. Lora participó en varios torneos nacionales e internacionales de su categoría, todo ello para poder vivir este presente.



Además de la constancia, el joven tenista confesó que entrena seis horas al día tanto en lo deportivo como lo físico.

“Fue un largo camino, tuve que participar en varios torneos nacionales e internacionales. Enfrentar partidos muy duros contra chicos de muy buen nivel, pude sacar varios títulos para poder posicionarme como raqueta uno y ser llamado a la selección”, relató Lora.

Desde hoy, el tenista cochambino se encuentra en Santa Cruz preparándose junto a los demás seleccionados. El viernes viajarán hasta Paraguay y el lunes jugarán el torneo ante otras selecciones de Cosat.

“Tengo una expectativa muy alta porque tenemos un buen equipo y un muy buen entrenador “, finalizó.