NOVAK DJOKOVIC Una brillante carrera, que está a la sombra de muchas polémicas

El tenista serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, tiene todo para ser un ídolo: es afable, gracioso, patriota, culto, políglota y ni hablar de sus logros en el tenis mundial; sin embargo, toda su carrera brillante es ensombrecida por la larga lista de polémicas en la que se ha visto envuelto; la última, su expulsión de Australia por no estar vacunado contra el coronavirus.

Djokovic esperaba romper el empate que tiene en títulos de Grand Slam (20) con el español Rafael Nadal y el suizo Roger Federer en el Abierto de Australia, torneo que no pudo disputar por rehusarse a vacunarse y tampoco podrá jugar en Roland Garros ni el US Open por la misma razón.

Su odisea en Australia, país del que finalmente fue expulsado por ser un riesgo sanitario, se suma a una larga lista de polémicas que curiosamente empezaron cuando llegó la pandemia al mundo.

El Adria Tour fue una de las primeras polémicas en la que se vio envuelto Djokovic a causa del coronavirus, debido a que “Nole” se mostró contrario a la vacunación desde el primer día defendiendo la libertad a poder elegir.

“Personalmente, no estoy para vacunas. No me gustaría que alguien me obligue a vacunarme para viajar”, sostuvo el tenista de Belgrado.

A mediados de 2020 planeó la organización del Adria Tour, que le costó el primer dolor de cabeza, ya que se disputó sin mascarillas, sin distanciamiento social y fiestas terminó con al menos nueve contagiados por coronavirus.

Entre los positivos estuvieron desde Djokovic, su entrenador Goran Ivanisevic, su preparador físico Marco Panichi, su esposa Jelena, además de otros tenistas como Grigor Dimitrov, Borna Coric y Viktor Troicki.

Otra polémica fue la creación de la Asociación de Jugadores de Tenis Profesionales (PTPA), que tiene la finalidad de defender los intereses de los jugadores fuera de la ATP.

Presentó el sindicato en una reunión informativa en el US Open. Por ello, tuvo que cesar como presidente del consejo de jugadores y tuvo que escuchar voces críticas a su idea de parte de Nadal y Federer.

Poco después fue descalificado del US Open por un pelotazo fortuito a la juez de línea.

El verano de 2020 terminó para Djokovic con su descalificación en las pistas de Nueva York después de golpear con la pelota, de manera fortuita, a la juez de línea, Laura Clark, que se encontraba detrás de él.

Pese a sus grandes éxitos deportivos, Djokovic no ha logrado ganarse al público y el mismo lo reconoce.

“El 90% del tiempo, quizás más, juego contra mi adversario y también contra el estadio. Estoy acostumbrado, pero soy humano, tengo sentimientos, y me enfado cuando me provocan”, confesó en julio de 2021 en Wimbledon.

Nacido en Belgrado el 22 de mayo de 1987, Djokovic se alza a sus 34 años en lo más alto del tenis.

Con 20 títulos de Grand Slam, 86 torneos ganados, de los que 37 son Másters 1000, Djokovic ostenta el récord de ganancia en el circuito con casi 155 millones de dólares. Pero su infancia no presagiaba antes ese destino.

Con 12 años, para escapar a los bombardeos de la OTAN durante la guerra de los Balcanes, pasó durante dos meses y medio sus noches en un refugio antiaéreo y sus días sobre una pista de tenis, ya que las clases en la escuela fueron suspendidas.

Después, su familia realizó grandes esfuerzos económicos para enviarlo a una escuela de tenis durante tres años en Alemania, antes de que se convirtiese en profesional en 2003.

La receta de su éxito deportivo es una mezcla de ingredientes como el talento y el trabajo, pero también de una dieta sin gluten, la práctica del yoga y la relajación mental.

Todos los esfuerzos se han ido arruinando a menudo por distintos episodios, aunque su decisión de no vacunarse contra la Covid-19 es, sin duda, lo que más fricciones ha podido generar y que le dará más de un dolor de cabeza.

SEPA MÁS

No controla su temperamento

Le cuesta a veces controlar su ira y no es raro verlo arrojar su raqueta o golpearla.

En el Másters de 2016 de Londres lanzó su raqueta en pleno partido y luego se enfadó con los periodistas que le preguntaron sobre ese gesto.

Patrocinadores pedirán una explicación

La marca de ropa Lacoste, patrocinador principal de Djokovic, le pedirá cuentas por la polémica de Australia. “En cuanto sea posible contactaremos con Novak Djokovic para revisar los acontecimientos que han marcado su presencia en Australia”, señaló en un comunicado la casa del cocodrilo, que

el serbio luce en su pecho desde que en 2017 diseñó un contrato multimillonario y abandonó la japonesa Uniclo.

Djokovic, una mala influencia

El número uno mundial, que había llegado el 5 de enero a Melbourne con una exención médica tras haber pasado el coronavirus, fue expulsado de tierras australianas después de que el ministro de Inmigración, Alex Hawke, considerara que su presencia en el país era un mal ejemplo para la

sociedad y alentaba a los grupos antivacunas en la lucha contra el coronavirus.

COFUNDADOR DE EMPRESA DE TRATAMIENTO ANTICOVID

AFP

Novak Djokovic es cofundador y accionista mayoritario de una empresa biotecnológica que trabaja en un tratamiento contra la Covid-19.

Los estatutos de la empresa biotecnológica muestran que Djokovic y su esposa Jelena poseen entre los dos el 80% de QuantBioRes, que emplea a una veintena de personas en Dinamarca, Eslovenia, Australia y Reino Unido.

“Nuestro objetivo es desarrollar una nueva tecnología para combatir los virus y hemos decidido utilizar la Covid como vitrina”, explicó Ivan Loncarevic, director de QuantBioRes.

“Si lo conseguimos con la Covid-19, lo lograremos con todos los demás virus”, añadió.

La sociedad planea lanzar ensayos clínicos en Gran Bretaña a mediados de este año, precisó Loncarevic.