Dellien se queda cob el subcampeonato en el Uruguay Open 2024

El tenista boliviano Hugo Dellien (126 del raking ATP) no pudo revalidar el título del Challenger de Montevideo (Uruguay Open), tras caer ayer 0-2 ante el estadounidense Tristan Boyer (161), en duelo decisivo jugado en la cancha principal del Carrasco Lawn Tennis.



El encuentro final se dirimió al cabo de 1 hora y 23 minutos de juego (1H23’) y donde el norteamericano acabó el torneo como el mejor de todos los competidores.



Con ello, la raqueta uno de Bolivia no consiguió su título profesional 16, pero los puntos sumados le permitirán ascender en el ranking ATP. A la fecha, el palmarés de Dellien se resume a las conquistas en Sarasota (EEUU), Savannah (EEUU), Vicenza (ITA), en 2018; Santiago (CHI), Milán (ITA), en 2019; Lima (PER), Montevideo (URU), 2021; Santiago (CHI), 2022; Santiago (CHI), Curutiba (BRA), 2023; Iasi (RUM), Liberec (CZE) y Bonn (ALE), 2024, en singles. En dobles ganó en Córdoba (ARG), 2014, y Campinas (BRA), en 2018.



El primer set del compromiso fue ampliamente favorable para Boyer, que gracias a sus aces y certeras respuestas se fue con victoria de 2-6, al cabo de 26’.



En el segundo set, el “Tigre de Moxos” salió decidido a cambiar la historia, tal cual demuestra su extenso palmarés y los cotejos que volcó a su favor tras intensas definiciones.



Por ello, Dellien aprovechó que tuvo los saques a favor desde el inicio del set, aunque Boyer adivinó las intenciones del boliviano, poniéndose en ventaja en la búsqueda de sellar cuanto antes el triunfo.



Dellien acortó la distancia y plantó cara ante su rival, pero Boyer sacó adelante la contienda gracias a su eficacia con un 4-6 final al cabo de 57’ de duración.



En el Challenger de Montevideo también participaron por Bolivia Murkel Dellien y la dupla Boris Arias-Federico Zeballos.