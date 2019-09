Festival Hispano de Florida y Reynaldo Pacheco darán becas para estudiar actuación en Hapa

El Festival de Cine de la Cultura Hispana, con sede en San Agustín (Florida, EEUU) y el actor boliviano Reynaldo Pacheco concederán becas para que nuevas generaciones de artistas latinos puedan estudiar en el Hollywood Academy of Performing Arts (HAPA), informó el certamen.

El actor boliviano, que reside en Los Ángeles, viajará a San Agustín para participar en la segunda edición de esta muestra de cine iberoamericano, que se celebrará del 3 al 6 de octubre próximo.

Pacheco, que recientemente concluyó el rodaje de la película “Los Leones”, protagonizada por la estrella del reguetón Ozuna, dará 8.000 dólares en becas para que los estudiantes hispanos puedan cumplir su sueño de convertirse en actores.

Gracias a esta iniciativa, los jóvenes latinos estudiarían en línea en HAPA, de la que es fundador Pacheco, que también es cofundador de la compañía de producción sin fines de lucro Changing Stories.

El intérprete de “Beginners” (2010) y “Our Brand is Crisis” (2015) dará una charla sobre la experiencia de un actor hispano para triunfar en Hollywood durante el festival, que este año tiene producciones de Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Perú, Venezuela y España, el país invitado a esta nueva edición. Pacheco explicará cómo es trabajar al lado de actores consagrados de Hollywood como Sandra Bullock, Billy Bob Thornton, Ewan McGregor, Ernest Borgnine y Christopher Plummer, o grandes nombres hispanos como Eva Longoria y Kate del Castillo.

El Festival de Cine de la Cultura Hispana

El certamen, inaugurado en 2018, es una división de Art Museum for Private Collections of the Americas (AM4PC), una organización sin fines de lucro que tiene como misión promover la educación a través de las artes.

Cada año, el festival convoca producciones de las 21 naciones que comparten el idioma español, pero también países de habla inglesa con trabajos que “eduquen a través del cine sobre la cultura hispana”, que es el propósito principal del evento.

Acerca de HAPA

La academia abrió en 2013 sus puertas en Bolivia con el programa de actuación para jóvenes y adultos, y posteriormente abrió también una sede en Los Ángeles.

La academia tiene previsto relanzar sus programas “online” para que los aspirantes a artistas puedan formarse en actuación, escritura de guiones y mejorar su acento estadounidense.

“BÁRBARA” REPRESENTA A BOLIVIA EN FESTIVAL DE CINE DE LA CULTURA HISPANA

La segunda edición del Festival de Cine de la Cultura Hispana en EEUU reúne este año 65 filmes de Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Perú, Venezuela y, en su gran mayoría de España, el país invitado a esta nueva edición del festival.

La película “Bárbara”, ópera prima del cineasta Pedro Antonio Gutiérrez, representa en esta oportunidad a Bolivia. El filme, que ganó este año el premio a la mejor película de ficción en el Miami Independent Film Festival (Mindie), aborda la temática de violencia contra la mujer.

El evento premiará ocho categorías: la película más votada por el público y los mejores director, actor, actriz, largometraje y cortometraje de ficción, como también documentales en ambos formatos.