Artistas tienen posturas dispares por anteproyecto de ley

La presentación del anteproyecto de ley del artista tiene varias observaciones del sector debido a que consideran que no es momento de abordar este tema y que no se tomaron en cuenta los pronunciamientos que se hicieron anteriormente, según afirman varias fuentes consultadas.

Ayer, la diputada Shirley Franco y el representante de la Federación Departamental de Artistas de Santa Cruz, Maykol Negrette, informaron sobre el proceso y la presentación del anteproyecto de ley.

Negrette destacó que se trataba de un “día de festejo” por la presentación del documento.

“Venimos luchando por una ley que abrigue al sector por casi 12 años, pero lastimosamente cada gobierno de turno no nos ha dado importancia”, dijo.

Las posturas disidentes surgen por varias observaciones entre las que destacan una falta de atención integral a todo el ámbito cultural, limitante en cuanto a los artistas internacionales y sin respaldo económico para los artistas desde el Gobierno central.

La gestora cultural independiente Claudia Patiño señaló que el documento que se presentó no contempla la asignación de recursos para el sector, además que se trata del anteproyecto que fue arreglado por la exministra de culturas Wilma Alanoca.

“No es una ley que asigne recursos; es enunciativa, como una declaratoria que no tendría ninguna funcionalidad. La otra es cómo se presenta con el respaldo de una confederación relativamente nueva como es la Conformación de Artistas Unidos de Bolivia (Caubol)”, apuntó.

Patiño también lamentó que no se haya tomado en cuenta los aportes que se desarrollan desde 2015 hasta 2019, sobre los aspectos de presupuestos y conceptos relacionados al sector.

Por su parte, la gestora cultural y miembro de Telartes, Su Obando, señaló que se conoce que existen varios documentos que se trabajaron como ley del artista y la que se presentó es la que más observaciones tuvo en el sector.

En la gestión pasada, entre mayo y julio, se emitieron cinco pronunciamientos que observaron el documento que se trabajaba en el Ministerio de Culturas.

“Esta ley es muy irresponsable. No contempla las necesidades del sector, de la producción, de la gestión cultural. Además, no están contempladas las necesidades del sector artístico cultural. Es netamente un documento que instrumentaliza el rol de los artistas. En ese sentido, es innecesario e irresponsable, sobre todo está aprovechando el contexto”, dijo.

Por su parte, la filial Cochabamba de la Asociación Boliviana de Artistas Plásticos señaló que el documento no fue socializado con el sector y que, por el contexto que se vive con la emergencia sanitaria, estimaron que se requiere un plan que permita atender la situación que se atraviesa y no apresurar el tratamiento de la propuesta cuando no se conoce cómo será la nueva normalidad.