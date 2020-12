Carlos Toranzos: “En Bolivia los autores nacionales son casi siempre héroes”

El escritor cochabambino Carlos Toranzos Soria publicó recientemente, junto a la editorial Kipus, la segunda edición de su libro Más allá de los sueños, una obra “mágica” que contiene leyendas andinas y amazónicas.

En palabras del autor, “las leyendas nos dan identidad, nos hacen sentir parte de esa historia ancestral y moderna. Las leyendas no son historias fantásticas con fantasías hechas historia”.

Para Toranzos, la necesidad de dejar constancia escrita de nuestra identidad reflejada en cada leyenda fue el motivo para realizar el libro.

Además de Más allá de los sueños, el escritor también es autor de Arifórteno, un libro de poesías para jóvenes y adultos que quieran ver en ellas “el elefante dentro de la serpiente”; y La Puerta Entre Abierta, una colección de artículos escritos por Toranzos a lo largo de 12 años.

Desde Cambridge (Reino Unido), ciudad en la que actualmente reside y donde es profesor emérito de la Universidad Anglia Ruskin, Toranzos conversó con Los Tiempos. A continuación, una entrevista para conocer más al escritor cochabambino.

¿Recuerda el primer libro que leyó?, ¿y la primera historia que escribió?

El primer libro que leí fue Cien poemas para niños, de Oscar Alfaro, uno de esos poemas lo declamé en una hora cívica. “Niño indio, niño contigo quiero jugar, niño indio niño indio contigo quiero cantar…”.

Y la primera historia que escribí fue un soliloquio para una revista estudiantil, El borrachito, era una obrita pequeñita que narraba la miseria de la vida de una familia en Cochabamba, el hombre vendió su reloj para comprar comida, pero sus amigos lo convencieron para comprar alcohol y así llegó a casa sin reloj, sin dinero y borracho pidiendo perdón a su mujer y su wawa.

¿Cuál fue el primer libro que le impactó y por qué?

El Pozo, de Augusto Céspedes. Es una historia angustiante y relatada como un diario cada día la desesperación por encontrar agua y cada segundo la desesperación crecía, encontrar el agua como serpientes blancas que llenaban las manos. La prosa es imaginativa y profunda, es la Guerra del Chaco, una guerra que nosotros la veíamos como cercana. Nuestros padres y abuelos contaban sus penas y sus angustias. Una guerra que cambió la fisonomía del país.

¿Algún hábito a la hora de escribir o leer?

A la hora de leer, solo tener el libro a mano y las gafas cerca. A la hora de escribir ponerme frente a la computadora y empezar a dejar que mis dedos hagan lo que dice mi cabeza. No siempre fluye, pero cuando pasa mejor es no parar. Esa musa es esquiva y si se va cuesta que regrese pronto.

¿Planifica las historias al detalle antes de escribirlas o las dejas surgir sobre la marcha?

Las historias las imagino primero, las veo fluir y las agarro antes de que se disipen y desaparezcan. Una vez agarradas ya fluyen y es entonces que las reviso, las leo, las releo y hasta que de pronto me enamoro.

¿Cuánto tiempo le dedica a escribir?, ¿su sitio y momento preferido para hacerlo?

No soy muy metódico a la hora de escribir. Normalmente escribo por la mañana o más bien por la noche, tarde, cuando ya la casa esta en sueño profundo. Escribo siempre en la computadora, ésta está sobre mi escritorio y como no tengo un espacio específico para mí, lucho con el resto de la casa para ganar hueco y dedicarme a producir.

¿Prefiere e-book o libro en papel?

Preferencia como tal no tengo, si un libro está en papel y en forma digital, por el espacio y la facilidad de ampliar el tamaño de letra e-book es una buena opción. En papel es lo que leo, pero pierdo mucho las gafas y eso con los e-books no importa, aumento el tamaño y listo.

¿Qué está leyendo ahora?, ¿y escribiendo?

Tengo dos libros en el ordenador, ambos diseñados y con tropiezos de emerger. Uno es La influencia de la teología de la liberación en el movimiento guerrillero boliviano. Un libro basado en muchas entrevistas a actores y luchadores de la guerrilla. Y el otro es mi autobiografía que también se tropieza con la evasiva musa.

¿Cómo cree que está el panorama editorial para tantos autores como hay o quieren publicar?

El tema de las editoriales es que al ser un negocio tienen, necesariamente, que ver lo que puede vender y así generar ganancias para su inversión. Esto siempre es un problema, encontrar una editorial capaz de aventurarse a una inversión es un problema. Creo que si tuviéramos editores más audaces, la cosa sería más fácil. Kipus ha probado su audacia y así publica muchas obras interesantes. El problema es que el mercado nacional es muy reducido y eso tiene un efecto grande en la inversión de las editoriales. Quizá un buen camino es que se aventuren las oficialías culturales de todos los municipios y llamen a concursos para así escoger a los mejores autores y publicarlos.

¿Algún consejo a los nuevos escritores?

Este oficio es uno muy lento y laborioso, es un oficio de artesano y de visionario. En Bolivia, los autores nacionales son casi siempre héroes, nadie vive de sus escrituras, sin embargo no desfallecen. Esa es la piedra angular, no desfallecer y seguir adelante. Publicar no es fácil pero si se quiere se puede, la impresión de un libro debe ser el inicio y no el final. Ser aventurero en este viaje compensa, cambiar de áreas literarias también ayuda.

Si escribes novelas, quizá aventurarte a la novela histórica y jugar con la imaginación, si es el suspenso, también salir de los marcos tradicionales ayuda mucho.

El escritor versátil es el que puede ser más exitoso. Las editoriales tienen que ser más aventureras con sus obras y lanzarse fuera sin problemas. La editorial ahora ya no es solo la del pueblo, es la del universo.