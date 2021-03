El triunfo de Daniela Cajías nació en el laboratorio fotográfico de su padre

Este fin de semana se vivió un momento histórico al ver recibir el Goya a la Mejor Dirección de Fotografía a la compatriota Daniela Cajías por su trabajo en la película Las niñas, de Pilar Palomero. Se trata de la primera mujer, en 35 años, en recibir un Goya en esta categoría.

2pag_cartelera_cuba_debate.jpg A la izquierda, Daniela Cajías. A la derecha, Pilar Palomero en el rodaje de “Las niñas”. CubaDebate

La mirada de Cajías ha conquistado a los académicos este año. “Una fotografía realista que ayuda al espectador a entrar en la vida de las protagonistas”, afirmaron varios medios internacionales.

La boliviana, al escuchar su nombre como triunfadora del premio, dijo visiblemente emocionada: “Muchas gracias, gracias todo el equipo de Las niñas por haber confiado en mí, por haber apostado en mí. Gracias a la gente que quiero en Bolivia, a mi familia y mis amigos en Bolivia. A todos los artistas que están ahí”.

Sobre el trabajo de Cajías en la cinta, la cuenta oficial de los Premios Goya destacó en Twitter que “excepto el plano de la moto, toda la película se rodó cámara en mano”.

Además de la estatuilla obtenida por la boliviana, la cinta triunfó también como mejor película, por mejor dirección novel y mejor guion original.

Una vocación heredada

En una entrevista realizada por el medio cubano digital, CubaDebate, Cajías contó que su padre era un apasionado de la fotografía y tenía un taller de revelado en casa. “Cajías guarda recuerdos de una infancia en la que estuvieron muy presentes ‘el olor a los químicos del laboratorio, las fotografías sacadas y los videos caseros’”, destaca el artículo.

Nació en La Paz, en 1981 y creció entre cámaras, objetivos y el laboratorio de su padre en casa. Inició sus estudios de fotografía en Buenos Aires, Argentina, donde descubrió las posibilidades de la imagen en el cine, según la página web Directoras de fotografía.

En Buenos Aires decidió aplicar a la Escuela Internacional de Cine y TV (EICTV) de San Antonio de los Baños, Cuba, en la especialidad de Dirección de Fotografía, donde se graduó en 2008. Desde entonces ha rodado en Bolivia, Cuba, Colombia, Brasil, México y España.

Entre sus películas destacan Las dos Irenes (2017), estrenada en la Berlinale y con la que recibió el premio a la mejor fotografía en el Festival Internacional de Guadalajara (México), y La eterna noche de las doce lunas (2013), también estrenada en Berlín y seleccionada en la categoría documental para representar a Colombia en los premios Goya, nominada a los premios Platino y con la que ganó el premio a la mejor fotografía en el Festival Internacional de Cine de Costa Rica.

En 2018 fue seleccionada para representar a España en Berlinale Talents.

Ha ganado premios en festivales de México y Costa Rica, a los que hay que sumar el premio Goya a Mejor dirección de fotografía. Un auténtico hito dentro de la industria del cine español.

Sus influencias son destacados artífices de la imagen cinematográfica como la argentina Lucrecia Martel, el español Néstor Armenteros, el soviético Andréi Tarkovski y los suecos Sven Nyckvist e Ingmar Bergman.

Su trabajo en el cine boliviano

En 2009, estuvo a cargo de la fotografía en la película Hospital Obrero, de Germán Monje, y Amarillo, de Sergio Bastani; en 2011 trabajó en Los viejos, de Martín Boulocq. Además de otros cortometrajes.

Sobre Las niñas

“La mayoría de las niñas con las que he trabajado no habían actuado nunca, así que para mí es una prioridad que se sientan cómodas con la cámara, para lo cual paso tiempo con ellas en los ensayos, cuando los directores me lo permiten. En cuanto a la luz, intento iluminar desde fuera y que el set esté limpio de trípodes, luces, cables, banderas, para que ellas puedan moverse en el espacio con libertad. Esos límites van condicionando y marcando el camino estético”, contó Cajías a Cuba Debate.

Las niñas cuenta la historia de Celia, una niña de 11 años que estudia en un colegio de monjas en Zaragoza y vive con su madre, y sobre cómo Brisa, una nueva compañera llegada de Barcelona, la empuja hacia la etapa de la adolescencia, según el sitio web de los Premios Goya.