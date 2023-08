Empieza el congreso sobre preservación de colecciones bioarqueológicas

Las problemáticas del estado de preservación de las colecciones bioarqueológicas y su influencia en las investigaciones paleopatológicas, levantaron el telón del noveno Congreso Sudamericano de Paleopatología (PAMinSA) que se desarrolla en Cochabamba con la participación de 300 expertos internacionales.

La especialista peruana Sonia Guillén abrió la serie de conferencias de manera virtual abordando ese tema, considerado como el tercer eje temático de la reunión, ante la inusitada expectativa de los presentes que se dieron cita en el salón principal de la Casa del Bicentenario de la ciudad.

Guillén se excusó de llegar a Cochabamba por un problema de salud; no obstante, transmitió sus inquietudes mediante un video.

El experto peruano Guido Lombardi no desentonó porque llegó al congreso con la ponencia destinada a discutir la problemática de la conservación de restos humanos. El perito dijo que la falta de recursos económicos para llevar adelante esta labor puede subsanarse con una climatización artificial

También planteó las amenazas de diversos sectores externos que tergiversan la información con publicidad engañosa, señalando, por ejemplo, que existen momias extraterrestres, entre otras cosas.

“Eso sucede porque los propios científicos no nos comunicamos con la gente, no nos damos el tiempo, o tal vez no existen los canales suficientemente llanos, horizontales, directos para hablar con la prensa y el público, y a veces estos caen en manos de gente inescrupulosa que gana dinero a costa de la ignorancia de algunos”, puntualizó.

Lombardi calificó las reuniones de los científicos como exitosas porque les permite discutir la conservación de los restos humanos en base a los conocimientos que van adquiriendo en las investigaciones que ejecutan.

“Es muy importante que nos reunamos para hacer prevalecer la conservación de restos humanos en museos, institutos, y que sean utilizados de manera inteligente, productiva para la ciencia y también para acrecentar el orgullo que tiene uno en cuanto a conocimiento se refiere”, comentó.

Los visitantes tuvieron una intensa jornada porque tuvieron una sesión de posters y exposiciones complementarias. Asimismo, fueron partícipes de sesiones de arte, música y propuesta de gastronomía nacional en la plazuela Del Granado.