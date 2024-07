Concierto. Mayembe ofrecerá una fusión de folklore y música internacional

La Comunidad Mayembe dará este miércoles un concierto repleto de melodías originales que fusionan los sonidos típicos de Bolivia con instrumentos y géneros de otras regiones del mundo, dando como resultado una musicalización multicultural.

Con composiciones propias, sus temáticas se inspiran en los valores culturales de Bolivia y las características sociales que la hermanan con el resto del mundo.

Al mismo tiempo, alcanza una armonía musical que fusiona de manera exquisita instrumentos andinos con otros similares, diversos géneros y nuevas armonías, alcanzando una simbiosis ejecutada con otros músicos de similares valores que se unen a este proyecto.

La iniciativa de crear este ensamble nació de Marco Antonio Chacolla hace 25 años. Según su fundador, Mayembe nació por casualidad. Cuando Marco Antonio estaba en la agrupación Inkallajta. “Conocí a Lin Angulo y nos llegó la idea de hacer un grupo diferente a lo que existía en ese momento,” relató Chacolla. “Lamentablemente, nos quedamos sin tiempo y Lin se fue a tocar con Bonanza y Los Kjarkas. Ya tenía algunas composiciones hechas y listas para grabarse”. Fue entonces cuando Chacolla se encontró con el músico Gabriel Navía por casualidad y juntos se propusieron grabar un disco. “Juntamos algunos músicos y así, poco a poco, se formó la Comunidad Mayembe.

Marco Antonio Chacolla sirvió como líder y director de Mayembe durante décadas. En ese tiempo, grabaron cuatro discos: Folklore alternativo (1999), Mujer andina (2000), Hijo del sol (2006), Madre Tierra (2017). Este último estaba inconcluso, ya que Chacolla se retiró cinco años. Hace poco decidió regresar para concluir el disco, así nació la iniciativa de realizar este concierto, luego del cual el fundador y director de Mayembe se retirará definitivamente de la comunidad. Por eso, además de ser un concierto de presentación del disco Pachamama, este es un concierto de despedida. “Las melodías y arreglos que hice últimamente para mí y para otros músicos ya no me dan la satisfacción que solían darme. Siento que me estoy repitiendo y no me gusta eso”, expresó Chacollo. Aunque Marco Antonio se retira de Mayembe, no se retirará completamente de la música.

El concierto incluirá muchos instrumentos, desde los andinos como zampoñas, quenas y charangos, hasta los extranjeros como batería, guitarras eléctricas y bajos.

La cita es este miércoles 17 en el Teatro Achá a las 19:00. Las entradas cuestan de 50 bolivianos y otras a 100, monto que incluye el disco Pachamama.