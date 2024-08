Las sinfonías de Ludwig Van Beethoven renacerán de la mano de ARS

ARS Música, un proyecto orquestal dedicado a la promoción de la música clásica en Bolivia, ofrecerá dosconciertos, el 24 y 25 de agosto, en el teatro del Instituto Eduardo Laredo en Cochabamba. Bajo la dirección de Ana Pérez y Leonardo Alvarado, la orquesta presentará un programa dedicado a Ludwig van Beethoven e interpretará dos de sus obras más emblemáticas: el Concierto para Piano No. 1 en Do Mayor, Op. 15 y el Concierto para Piano No. 5 en Mi bemol Mayor, Op. 73, conocido como “Emperador”.

Estos conciertos, programados para las 19:30, con la apertura de puertas a las 19:00, ofrecerán al público cochabambino la oportunidad de disfrutar de la riqueza y complejidad de la música sinfónica. El Concierto para Piano No. 1, una obra que refleja la transición de Beethoven hacia un estilo más personal, será interpretado por los pianistas Alejandro Argollo, el sábado 24, y Erick Villegas, el domingo 25. Ambos músicos tienen un profundo vínculo con la comunidad musical de Cochabamba, habiéndose formado en importantes instituciones del país.

El Concierto para Piano No. 5, “Emperador”, compuesto en 1809, durante un periodo de agitación en la vida de Beethoven, será interpretado ambos días por el pianista Sergio Escalera. Reconocido internacionalmente, Escalera ha llevado su arte a escenarios en Europa, Asia y América, destacándose por su interpretación profunda y virtuosa de las obras clásicas. Su participación en estos conciertos representa un importante hito para la escena musical local.

El director de la orquesta subrayó la relevancia de este evento para la difusión de la música clásica en la región. “Con estos conciertos, no solo estamos ofreciendo una experiencia musical de alta calidad, sino que también estamos reforzando el compromiso de ARS Música con la educación y la formación de jóvenes músicos”, afirmó. Este enfoque educativo es un pilar fundamental del proyecto, que busca consolidar al menos dos experiencias orquestales anuales en Bolivia.

El teatro del Eduardo Laredo, un espacio que a lo largo de su destacada historia fue testigo de importantes eventos culturales en Cochabamba, será el escenario de estos conciertos. Las entradas están disponibles en dos categorías: vip a 70 bolivianos y general a 50 bolivianos. Las reservas pueden hacerse llamando al número 77980638.