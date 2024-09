El escultor Flavio Ochoa gana el Gran Premio del Salón 14 de Septiembre

El LVII Concurso Municipal de Artes Plásticas “Salón 14 de Septiembre” reveló ayer a sus ganadores a través de las redes sociales de la Casa de la Cultura. Flavio Florentino Ochoa Quispe se consagró con el Gran Premio por su escultura “El retorno”, destacando entre una variedad de propuestas que abarcaron desde la pintura hasta la técnica textil.

“El retorno” de Flavio Ochoa

El escultor paceño, que trabajó la pieza durante un mes en piedra basalto, ensambló dos elementos: una mitad de llanta y un pez. “El retorno” representa la idea del ciclo interminable, “con la llanta que siempre regresa y el pez que, como los salmones, vuelve a su lugar de origen”, expresó Ochoa quien asegura tener una profunda conexión con la obra, destacando cómo su inspiración provino de un cuento que le narraban sus abuelos sobre “peces que caen del cielo con la lluvia y vuelan hacia los ríos y lagos”.

Para Ochoa, ganar este premio fue un reconocimiento a su trayectoria de participación en el “Salón 14 de Septiembre” desde 2008, siendo la primera vez que obtiene el gran galardón.

“Me sorprendió y emocionó mucho ganar este premio. Desde el momento en que ensamblé las dos piezas, sentí una conexión especial con la obra. Le hablé, le dije que enamorara al jurado, que los apasionara a primera vista. Estoy muy agradecido con Dios por el talento y las ideas que me ha dado”, comentó el escultor paceño.

Premiados por especialidad

En la especialidad de Dibujo, el premio único fue otorgado a Ramiro Baptista por su obra “Reflejo en el abismo”, mientras que Froilan Cosme y Karla Giselle recibieron menciones de honor.

En Escultura, Fernando Antezana ganó el premio único por “Espera nupcial”, una pieza que combina madera y masilla de auto, representando un vestido de novia.

Antezana explicó que la obra nació de la interacción entre la madera de eucalipto, que tiende a rajarse naturalmente, y la masilla que utilizó para resaltar esas grietas. La obra se mueve entre lo figurativo y lo abstracto, fusionando ambas corrientes para crear una figura tridimensional.

En Pintura, el premio fue para Lidia Mamani por su óleo en lienzo “El umbral”, y Ramiro Baptista y Néstor Lava recibieron menciones de honor por “Ecos del silencio” y “Migrantes”, respectivamente.

En Grabado, Genaro Aliaga se alzó con el premio por su obra “Entre máscaras y caretas”, mientras que Fernando Antezana fue reconocido con una mención de honor por su obra “Fiel espera”.

Finalmente, en la categoría Otros Medios, Antonieta Loyza se destacó con su obra en técnica textil titulada “Santa resiliencia”, y Eddy Ortega recibió una mención de honor por “Pueblos de sol”.

El director de Cultura, Daniel Cors, informó que las obras ganadoras serán expuestas del 21 de octubre al 4 de noviembre en la casona Santiváñez. Sin embargo, Los Tiempos no pudo obtener imágenes de las piezas debido a “una disposición de la Asociación de Pintores y Escultores, que prohíbe tomar fotografías antes de la inauguración de la exposición”, según Cors.

Por su parte, Fernando Antezana, aunque reconocido por sus obras, no ocultó su descontento respecto al trabajo del jurado calificador, criticando la falta de coherencia con las bases del concurso.

“El jurado no está para modificar la convocatoria ni para tener problemas con artistas. No me parece justo”, expresó.