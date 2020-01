Conozca a las candidatas a Miss Cochabamba 2020

Una agradable noche se vivió ayer en salón Fico’s Show con motivo del lanzamiento del certamen Miss Cochabamba 2020 y la presentación de las 12 candidatas oficiales, organizado por Élite Company.

El evento contó con invitados especiales, que tuvieron la primicia de conocer por primera vez a las concursantes. La velada estuvo amenizada por el grupo ZON.

Los organizadores prometen sorprender nuevamente al público cochabambino, sin dejar de lado ningún detalle y poniendo el máximo esfuerzo en cada actividad y evento del certamen.

Como cada año, “se tiene como objetivo encontrar en las representantes cochabambinas mujeres íntegras que engloben no sólo la belleza física, sino lo más importante: la belleza interior (…) Es muy importante que las representantes sean mujeres empoderadas, inteligentes, empáticas, que sepan ser la voz de una sociedad y que amen su cultura”.

Las aspirantes deberán promocionar algunos lugares turísticos de Cochabamba y realizar distintas causas sociales. En los últimos dos años, las candidatas y ganadoras del certamen han apoyado a más de 25 causas sociales y con esta nueva versión del concurso se espera apoyar a 15 más.

Además, cada una de ellas recibirán el apoyo de un equipo de profesionales que se encargará de su preparación física y mental para garantizar su buen desempeño durante el certamen local, nacional e internacional (si fuera el caso).

La noche final se realizará a mediados de marzo. Previamente se realizará la antesala Miss Tradición y se otorgarán títulos previos. Este año se planea realizar también una ruta gastronómica para exponer los platos típicos característicos del departamento.

COMENTARIOS

Algunas candidatas fueron consultadas sobre el caso de la modelo Nataly Céspedes, quien falleció a causa de una mala praxis médica en un procedimiento quirúrgico de lipoescultura que se realizaría para ser candidata a Miss Cochabamba 2020.

"En cualquier cirugía se debe buscar al mejor cirujano. La gente tiene un mal concepto sobre la cirugía estética, ya que muchos piensan que simplemente es vanidad, pero en realidad va mucho más allá de eso; puede cambiar vidas y hasta salvarlas".

"A pesar de que yo no la conocía, consideraba que ella no necesitaba realizarse ninguna cirugía. Pienso que no es un requisito indispensable el hacerse cualquier tipo de cirugías para verte bella; las cirugías sólo cambian lo que uno naturalmente es".

"Quedé muy impactada por la noticia al tratarse de la pérdida de un ser humano que tenía grandes aspiraciones (…) Lo más importante es querernos tal cual somos, más ahora en la actualidad que se busca la belleza natural, y no perder nuestra esencia. Nada justifica poner en riesgo la vida, integridad física y mental por llegar a estándares inalcanzables".

Comentaron tres de ellas de forma anónima.