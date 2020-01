ADóndeVamos: conozca la oferta de eventos culturales para este fin de semana

“Los Náufragos” tocan en el Hotel Cochabamba

“Zapatos rotos”, “Vuelvo a naufragar”, “Yo en mi casa y ella en el bar” y “De boliche en boliche” son algunos de los éxitos musicales, del mítico grupo argentino Los Náufragos, que serán coreados mañana por la noche en los salones del Gran Hotel Cochabamba.

Este grupo ha cautivado con sus melodías y letras a generaciones. Sin duda, el concierto que se presenciará este sábado quedará grabado en la retina y en la memoria musical de todos los que tendrán la suerte de escucharlos.

Luis, Christian, Mati, Carlos y Guillermo visitaron las instalaciones de Los Tiempos y, en una amena entrevista, recordaron sus inicios y contaron detalles sobre sus proyectos.

Como muchos saben, Los Náufragos nacieron en los años 60, los creadores fueron Gustavo Alessio y Guillermo Cimadevilla. Pero en 1991 el grupo se rearmó cuando Marcelo Tinelli los convocó en su programa “Ritmo de la Noche”. Fue hasta ese entonces que Los Náufragos surgieron con la nueva voz de Luis Borjas.

Ahora preparan el lanzamiento de su nuevo disco que cuenta hasta ahora con cinco nuevos temas.

“El lanzamiento está previsto para marzo, estamos hablando con tres compañías discográficas que son las encargadas de subir el material a todas las redes y plataformas digitales. Son cinco temas que ya grabamos, “Una noche excepcional” (una versión del tema compuesto por Palito Ortega) sería como la bisagra de los temas que vinimos haciendo”, comenta Carlos Olano.

Por supuesto, el público podrá disfrutar de estos temas en el esperado concierto. El grupo espera “que la pasen muy bien y que disfruten mucho”.

Carlos Olano comenta que ese público, que está conformado por grandes y chicos, se da “porque es una música que la puede escuchar toda la familia. No pasa así con todas las músicas, y menos con las actuales. Es una música muy alegre y en el ámbito familiar lo bailan los chicos con los abuelos”.

Guillermo Cimadevilla aporta que “las letras son respetuosas, no son conflictivas, el lenguaje nuestro es limpio, pulcro, no hay nada ofensivo, son canciones hermosas, realmente alegres”.

“Otro factor es que de alguna manera hemos logrado mantener el espíritu del grupo y mantener un buen espectáculo arriba del escenario”, añade Cimadevilla.

Además, los integrantes contaron otros detalles y anécdotas, como por ejemplo de dónde nació el nombre del grupo.

Cimadevilla sonríe, "el nombre lo puse yo personalmente. Se me ocurrió en una reunión, antes del lanzamiento de nuestra primera grabación, La compañía discográfica nos sugirió que cambiáramos el nombre, porque antes teníamos otro nombre, y ese a la compañía le pareció que era un poco antiguo. En la reunión, en 1968, estaba el grupo original como Quique Villanueva, Gustavo Alessio, estaba yo, se tiraron varias ideas", indica.

En esa época, según Cimadevilla, empezaba una moda de poner un nombre a los grupos que evitara el artículo los, las. Pero Cimadevilla tenía una obsesión, él quería que el nombre de su grupo tuviera el artículo los.

"No me gustaba esa onda tan moderna y dije tiene que tener 'los algo'. Yo la verdad es que me acordé de la canción de 'La balsa', que una parte de la letra dice -lo interrumpe Borjas y canta, 'construiré una balsa y me iré a naufragar'-. Cimadevilla continúa, Naufragar en aquellos años en Buenos Aires era un término que se usaba para mencionar a los músicos que andaban tres, cuatro, cinco de la mañana por las calles con la guitarra. Eso era naufragar, por qué, porque no teníamos plata y era andar a la deriva. De repente se me prende la lamparita y dije Los Náufragos, se hizo un silencio, ‘eso’ dijo Quique, ‘ya está’ y yo me quedé callado para no provocar nada y quedó".

INTEGRANTES

Luis Borjas (vocalista)

Christian Colaizzo (batería)

Mati Bazanes (teclado)

Carlos Manuel Olano (guitarra)

Guillermo Cimadevilla (bajo)

Otros eventos

Teatro:

Presentan “Princesas” esta noche en Jazz Stop



Previo a su participación en el Festival de Teatro Iberoamericano ¡Adelante! (Alemania), la pieza teatral “Princesas”, del Masticadero, se presentará esta noche, a las 19:30, en Jazz Stop (calle Pedro Blanco No. 364). El costo de la entrada es de 40 bolivianos.

La obra, dirigida por Claudia Eid Asbún, cuestiona la construcción social de los conceptos de género.

Taller:

Curso de Comida Cetogénica



Un taller práctico de siete preparaciones para elaborar la dieta Keto. Incluye los ingredientes orgánicos, recetario y degustación. Más información y reservas al 75566294.

Dónde: Fundación Kolping (calle Luca Marenzio)

Cuándo: Mañana de 9:00 a 13:00

Cuánto: 150 bolivianos

Música:

Los Jimmy James & Krápula



La Tirana y Olé prepara una noche inolvidable con un concierto que unirá a las bandas Los Jimmy James y Krápula. Los grupos deleitarán al público lo mejor de su música.

Dónde: La Tirana y Olé (calle Venezuela No. 635)

Cuándo: Hoy a las 22:00

Cuánto: 40 bolivianos

Octavia en La Campana



Desde La Paz llega el grupo de folk rock Octavia. El público podrá disfrutar de “Después de ti”, “Ajayu”, “No le digas” y otras canciones en vivo esta noche en La Campana.

Dónde: La Campana (Av. América entre Pando y Potosí)

Cuándo: Hoy a las 22:30

Cuánto: 60 bolivianos

Bike art tour



Disfrute de un recorrido en bicicleta por diferentes centros históricos y artísticos de la ciudad.

Coordinar previamente llamando o escribiendo al número 69504467.

Dónde: El recorrido empieza en el mARTadero (concentración)

Cuándo: Mañana de 15:00 a 17:00

Cuánto: 80 y 50 bolivianos

Especial de Vicentico, La Mosca y Los Pericos

El tributo será realizado por el grupo Alto Bajón.

Dónde: Jazz Stop (calle Pedro Blanco)

Cuándo: Hoy a las 23:00

Cuánto: 30 bolivianos

Especial Babasónicos

Un especial preparado por Marco Maciel (Electroshock), Negro y Teto De Ugarte (Aeroplan y Quirquiña).

Dónde: La Tirana y Olé (calle Venezuela No. 635)

Cuándo: Mañana a las 22:00

Cuánto: 40 bolivianos

Acústico



Ronaldo VPR, vocalista del grupo musical Animal de Ciudad, se presenta en acústico en la Muela del Diablo.

Dónde: Muela del Diablo (calle Potosí No. 1392)

Cuándo: Hoy a las 21:00

Fiesta:

18 Kilates en El Cortijo



El Cortijo realiza su primera fiesta precarnavalera junto al grupo 18 Kilates.

“Me olvidé de ti” y “Con la misma canción” son algunos de sus éxitos musicales que se escucharán esta noche.

Dónde: El Cortijo

Cuándo: Hoy desde las 18:00

Cuánto: 50 y 40 bolivianos