Las primeras palabras de Liam Hemsworth y Miley Cyrus tras su separación

El actor Liam Hemsworth fue fotografiado en la ciudad de Byron Bay, en Australia, donde dio sus primeras declaraciones tras la separación con la cantante estadounidense Miley Cyrus, a escasos ocho meses de su matrimonio.

Según el reporte del diario Daily Mail, el actor estuvo encerrado en la casa de su hermano Chris, conocido por su papel de Thor.

Cuando Liam salió a comprar yogur en un establecimiento comercial fue abordado por la prensa y se limitó a decir: "No entienden lo que se siente. No quiero hablar de eso".

Mientras que la cantante, escribió ayer en su cuenta de Twitter un mensaje confuso y extenso junto a una foto suya posando en un paisaje montañoso.

"No luches contra la evolución, porque nunca vencerás. Como la montaña en la que me encuentro, la cual una vez se encontró bajo el agua, conectada con África, el cambio es inevitable... Mi padre siempre me dijo que la naturaleza nunca se apresura, pero que siempre hace las cosas a tiempo. Saber que eso es cierto llena mi corazón de paz y esperanza. Se me ha enseñado a respetar el planeta y sus procesos, y por eso yo me comprometo a hacer lo mismo conmigo misma", publicó.

El sábado, el representante de la cantante confirmó la separación de la pareja. Sólo unas horas después de anunciar públicamente su separación, el diario británico Daily Mail publicó unas fotografías de Miley Cyrus besándose con la bloguera Kaitlynn Carter, durante una escapada con amigas a Lago Como, en Italia. La influencer también anunció la semana pasada su divorcio del actor Broddy Jenner, hijo de Caitlyn Jenner y Linda Thompson.