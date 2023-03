Shakira y Bizarrap interpretan por primera vez su "Music session 53" y baten cuatro Guinness Records

El productor argentino Bizarrap y la cantante colombiana Shakira se presentaron la noche del viernes en "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", el late night más importante de la televisión estadounidense, en un programa donde interpretaron su hit mundial "BZRP Music Sessions #53" momentos después de recibir el reconocimiento por los cuatro Récords Guinness que consiguió el tema.



La participación de Bizarrap junto a la estrella latina tuvo dos segmentos: en el primero conversaron sobre el origen de la colaboración entre ambos nada menos que en el clásico living del estudio de la cadena NBC, ubicado en el 30 del Rockefeller Plaza de Nueva York.



Luego tocaron en vivo la canción en una reproducción de la ya clásica escenografía de los videos de Bizarrap -una suerte de estudio casero montado en una habitación-, y ante una tribuna repleta de fans de Shakira que corearon cada verso junto a ella.



La llegada del productor argentino a uno de los escenarios más importantes de la TV norteamericana -el segundo luego de que Nicki Nicole lo hiciera en 2021 para interpretar sus éxitos "Wapo Traketero" y "No toque mi naik"- marca un nuevo paso en una carrera que todavía no encontró el techo.



Bizarrap, que es el primer argentino en llegar en dos ocasiones al primer puesto global de Spotify (la anterior fue con su "Session" con el español Quevedo), recibió además poco antes de salir al aire los cuatro Records Guinness que alcanzó con esta canción desde que se lanzó en enero.



Estos fueron: La canción latina más rápida en llegar a 100 millones de visitas en YouTube (dos días y casi 22 horas); la canción latina más vista en YouTube en 24 horas (63 millones de reproducciones); la canción latina con mayor reproducciones en Spotify en 24 horas (14.393.342); y la canción latina con mayor reproducciones en Spotify en una semana (80.646.962).