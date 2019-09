Ozuna suma cuatro récords Guinness a su colección de trofeos

La muerte de Camilo Sesto ha provocado una avalancha de reacciones que lamentan su desaparición en las redes sociales hasta convertirse, durante unas horas en "trending topic" (tema del día) mundial. Ver más La muerte de Camilo Sesto, "trending topic" mundial

El cantante español Camilo Sesto, conocido por sus baladas de amor y que vendió millones de discos durante su carrera, falleció a los 72 años, anunció hoy su familia.

Este 13 y 14 de septiembre se realizará la novena versión del Llajta Rock con 18 grupos en total. Pero este 2019 habrá actividades distintas a las de años anteriores, ya que no sólo se reunirán...