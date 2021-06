Los cubanos Chirino y Torres honran a los padres en el sencillo "Para mi viejo"

El cantante cubano exiliado en EEUU Willy Chirino estrenó este viernes en las plataformas digitales "Para mi viejo", un sencillo con videoclip dedicado a los padres y en colaboración con Leoni Torres, también cubano y residente en la isla.



El bailable y pegadizo "Para mi viejo" habla con admiración y cariño de la figura paterna y forma parte del próximo álbum de Chirino, que llevará por título "Sigo Pa' lante" (Marcianos Music) e incluye once temas inéditos, escritos en su mayoría por él.



"Para mi viejo" sale al mercado en coincidencia con el Día del Padre en Estado Unidos, que se celebra el domingo 20 de junio.



"Para mi viejo es una canción muy personal ya que originalmente la escribí pensando en mi padre, en todos sus consejos y enseñanzas", expresó Chirino, quien tiene 74 años y cinco hijos y ha sido premiado con un Grammy y un Grammy Latino.



Chirino, un icono del exilio cubano en Miami por su canción "Nuestro día ya viene llegando", había presentado en marzo pasado el primer sencillo de su nuevo álbum, titulado "Yo soy cubano", un dúo con el puertorriqueño y también salsero Gilberto Santa Rosa.



El autor del famoso álbum de salsa "Oxígeno" (1991), del que forma parte "Nuestro día ya viene llegando", sorprendió en mayo a sus seguidores al anunciar que su segundo sencillo sería un dúo con Torres, pero no dio muchos detalles de su temática.



En unas declaraciones a Efe el 19 de mayo tan solo dijo que la canción habla de un "sentimiento muy especial" y "nada de política".



Chirino, que llegó a Miami con su familia cuando tenía 14 años de edad, grabó su primer disco, "One Man Alone", en 1976.



A día de hoy cuenta con 26 álbumes publicados y éxitos como "Los campeones de la sala", "Soy guajiro", "Mía por siempre", "Nuestro día (Ya viene llegando)", "La Jinetera", "La noche perfecta" o "Un artista famoso".



Muchas de sus composiciones han sido grabadas por otros artistas como Celia Cruz, Óscar D'León, Vicky Carr, Ángela Carrasco, Gipsy Kings, Dyango, Raphael ("Escándalo") y Ricardo Montaner.



En 2014 recibió un Grammy Latino a la Excelencia Musical y en 2005 un Grammy al mejor álbum de salsa/merengue por "Son del alma".



En Cuba la colaboración de Torres con Chirino no fue bien vista por los castristas más recalcitrantes, que le tacharon de "traidor" y "mercenario".



Sobre la invitación de Chirino a Torres, un cantante y compositor muy popular en la isla en estos momentos, Bobby Pérez, productor musical y su representante en Estados Unidos, señaló que es "un hecho histórico".



"Es un orgullo para nosotros que puedan hacer este tema juntos, porque Willy es muy respetado por nosotros", dijo Pérez a Efe.



Además de intérprete, Torres, de 43 años, es compositor y ha producido cinco álbumes exitosos y realizado colaboraciones con figuras de la música como Rosario Flores, Pablo Milanés, Gilberto Santa Rosa, Beatriz Luengo, Gente de Zona, Descemer Bueno y Francisco Céspedes.