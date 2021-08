Nueva canción de Bonny Lovy es #1 en tendencias de YouTube

La nueva canción del cantante cruceño Bonny Lovy “La cumbia boliviana” es un éxito en YouTube posicionándose como la canción número uno en tendencias musicales en el país.

En sólo cuatro días (hasta ayer) “Cumbia boliviana” se acerca más a los 2 millones de reproducciones en la plataforma, con 1,8 millones de visualizaciones. Según youtubers que se dedican a opinar sobre música, también entró a los favoritos de Argentina y de Perú, según citó El Deber.

El día de su lanzamiento, el videoclip de la canción no paraba de subir en reproducciones y comentarios de suscriptores de distintas partes del mundo que elogiaban los sonidos bolivianos que sellaron el ritmo y pusieron a un cantante sudamericano en el mapa musical.

Bonny Lovy lanzó su nueva canción el 6 de agosto para festejar a Bolivia. Tras el estreno, sus seguidores y fans del territorio nacional y otros países aplaudieron el sonido del charango, de las trompetas y la fiesta multicultural que reunió polleras y sombreros de saó.

En el clip se puede observar el importante movimiento de producción: iluminaron las torres del Radisson Hotel con los colores de la tricolor boliviana.

Un chaqueño, una mujer de pollera y sombreros de saó bailan en la terraza del Radisson en medio de una gran fiesta, en la que también ondean banderas y poleras de la selección.

“El viernes tras que lo escuché, supe que sería un hit. Orgullo de los bolivianos”, “Acá en México este temón la está rompiendo en el antro. Abrazos y bendiciones para todos los bolivianos”, “Tengo 52 años y no me gustaba la cumbia, pero este tema tiene un ritmo que contagia, es un gran tema. Me siento orgullosamente boliviana”, y “Apoyando desde Perú, la verdadera cumbia hit mundial” son algunos de los comentarios sobre el video en la plataforma de YouTube.