Arranca el Festival de Viña del Mar que acogerá a Marc Anthony, Sebastián Yatra y Duki

El Festival Internacional de la Canción de la ciudad chilena de Viña del Mar arranca este domingo su 64ª edición con una extensa programación cómica y musical que abrirá el cantautor puertorriqueño Marc Anthony y que acogerá a renombrados artistas como el colombiano Sebastián Yatra o el argentino Duki.

El festival, considerado el mayor evento musical de Latinoamérica, se celebrará durante seis jornadas, del 23 al 28 de febrero, en las que el emblemático anfiteatro de la Quinta Vergara también recibirá a bandas internacionales como las estadounidenses Ha*Ash o Incubus y a intérpretes nacionales como Myriam Hernández o Kidd Voodoo.

La parilla será completada por comediantes chilenos de nueva generación entre los que destaca el humorista que ha llenado teatros en todo el país, Edo Caroe, y que también incluye a Daniela 'Chiqui' Aguayo, Pedro Ruminot, Juan Pablo López y Pam Pam.

El venezolano George Harris será el representante internacional de la programación cómica y formará parte de la jornada inaugural del festival, junto con los conciertos de Marc Anthony y la banda latinoamericana Bacilos.

Las competiciones de música folclórica e internacional que hacen de la cita "el festival de la canción" y que esta edición ha querido priorizar y visibilizar traerán a Chile a artistas como la española Nía, la italiana Cecille, el mexicano Kakalo o el boliviano Gerónimo Sims.

La canción representante de Chile, acusada de "sacrilegio"

Además de haberlas movido a momentos privilegiados en audiencia, las competiciones han cobrado este año un protagonismo especial motivado por la polémica que ha envuelto a la canción clasificada para representar a Chile en el concurso internacional.

'Infernodaga', compuesta e interpretada por el ascendente cantautor Dani Ride, ha sido acusada por miembros de la iglesia como el arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, y por representantes políticos como el ultraderechista José Antonio Kast de "sacrilegio", "blasfemia" y "perversión cultural" debido a su letra y el video que la acompaña.

Inspirada en el momento en el que decidió revelar su orientación sexual a su familia, cristiana y conservadora, el autor concibió la canción como una "carta" para su madre en la que comparte su experiencia con el rechazo de la homosexualidad a la vez que reinvidica, con evidentes referencias a la religión, la diversidad y la libertad.

Ride ha evitado pronunciarse al respecto de la polémica y la dirección del festival, formada por la nueva alianza entre la compañía escénica Bizarro y el holding comunicativo Megamedia, dijo "respetar" la determinación tomada por la comisión independiente encargada de la selección de canciones de las competiciones.

Esta no es la primera polémica que enfrenta la competencia internacional del festival. En 1988, en la antesala del plebiscito que determinaría la continuidad de Augusto Pinochet en el poder, el tema peruano 'No vas a hacerme el amor' fue eliminado porque su letra contenía 37 veces la palabra 'no', la opción opositora a la dictadura en la boleta electoral.

El debate por la libertad de expresión también tiñó la última edición del festival, en la que uno de los artistas más destacados de la programación, el mexicano Peso Pluma, fue señalado por hacer apología a la violencia y la narcocultura. El cantante acabó cancelando su gira por Latinoamérica, incluidos sus conciertos en Viña, por "razones personales".