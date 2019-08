Nicole Mendizábal, la cochabambina que brilla en Factor X

La cochabambina Nicole Mendizábal anoche participó en la semifinal junto a seis artistas de la tercera temporada del programa de reality show Factor X, emitido por el canal 9, Red Uno.

Los mexicanos Miguel y Alejandro Pérez Meza (Dúo Mía), Neyza Gómez, Oliver Martínez (Paraguay), Ósman Yañez y Adrián Borja fueron los artistas de esta gala. El jurado estuvo conformado por Mayra Gonzales, Andrés Barba, Chris Syler y Juan Carlos Chiorino (Matamba).

El domingo será la final y arrancará a las 18:00 por la Red Uno. La votación, además del jurado calificador, también será mediante la aplicación “Factor X Bolivia” que se puede descargar de forma gratuita de Play Store para dispositivos Android y IPhone.

Esta versión reunió a 27 artistas de diferentes partes de Bolivia y también de México y Argentina. Hans Cáceres, director del programa, dijo que a diferencia de otras temporadas, ésta convocó a jóvenes de otros países y también afloró el talento de muchos.

La cochabambina

Nicole Mendizábal confiesa que el amor a la música nació tras una experiencia en un concurso en su kinder, cuando apenas tenía cuatro años.

Desde entonces, contó la joven, comenzó a cantar consecutivamente, ya sea en la escuela o en reuniones familiares. “Mi papá fue mi primera inspiración y pilar fundamental para mi carrera musical”, comentó.

Se enteró del programa a través de las redes sociales. y cuando lanzaron la convocatoria para la tercera versión, inmediatamente se postuló.

Relató que el casting fue un proceso largo para ingresar porque muchos de los participantes dependías de una llamada para saber si ingresaron o no a la siguiente etapa.

“Una vez que estuve adentro fue emocionante porque compartía con muchas personas el mismo sueño: el de convertirme en artista. Hice muchos amigos y aprendí tanto de ellos como de los profesores”, explicó.

Explicó que el llegar hasta esta etapa fue doble sacrificio, ya que por un lado, y durante siete meses, debía estar al tanto de las clases y mejorando su puesta en escena y su voz para hacer una buena presentación. Y, por otro, realizar tareas, exámenes del colegio que ahora lo cursa vía Internet.

Factor X Bolivia exhibió el talento de Mendizábal. “Si hace un año atrás alguien me preguntaba cómo me veía en este futuro, pues jamás me hubiese imaginado llegar a esta etapa de mi vida”, señaló.

La cochabambina dice que cuando finalice este programa pretende mantenerse en contacto con sus seguidores en las redes sociales y seguir mejorando artísticamente.

El programa “Factor X” fue creado por Simon Cowell en septiembre de 2004 emitido en un programa británico. En Bolivia se desarrolla tres versiones. Según Cáceres, al primer casting respondieron más de cuatro mil participantes, al segundo fue más porque llegaron a otros departamentos. Se confirmó la cuarta temporada y pronto lanzarán más detalles.