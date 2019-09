Adrián Borja gana la tercera temporada de Factor X Bolivia

Canelas: No es soberbia el no declarar desastre nacional El ministro de Comunicación, Manuel Canelas, aseveró hoy que el Estado "no está desbordado" económica y técnicamente para que tenga la necesidad de declarar "... vista

Evo dice que joven murió "sospechosamente" en el incendio de Sacaba El presidente Evo Morales se refirió hoy sobre la muerte de Jorge Hinojosa Vega, un joven de 22 años, vecino de Sacaba que perdió la vida durante las...