Andrés Salvatierra: La llegada a la gente impulsa mi trabajo humorístico en la red

El comediante cruceño de Chaplin Show, Andrés Salvatierra Justiniano (24), quien colgó en el Facebook su último video de humor “Amnesia es nuestro gran secreto”, ya tiene 32 mil reproducciones e hizo este video para recibir el Año Nuevo.

El joven modelo publicitario y asiduo de las redes sociales Facebook e Instagram, en las cuales cuelga sus videos humorísticos, durante cuatro años tomó el curso de teatro con Adolfo Mier Rivas, pero recién subió al escenario de Chaplin Show con la obra MentiroSOS en 2016. Y desde 2018 es actor oficial de esa compañía.

Mostró sus dotes artísticos desde muy pequeño. Pasó talleres de actuación en Viña del Mar y Mendoza. Hizo televisión en El Mañanero y Enhorabuena, además de radio. Sus videos humorísticos los sube a Facebook e Instagram.

¿Cómo nació en usted esa chispa de humor?

A la actuación me dedico de toda la vida, siempre lo apliqué tanto como para evitar que me expulsen en el colegio (llorando) y también para evitar que me dé guasca mi abuela (se ríe), ya que siempre fui muy hiperactivo y medio vándalo (ríe).

Siempre hice comedia, en mi casa para mis primos y tías, en el colegio, en los scout. Cuando comencé a subir videos a Facebook fue a mi cuenta personal, no tenía una página oficial y lo subí porque prácticamente mis amigos me obligaron. Yo le tenía mucho miedo a las redes sociales, ya que tanto como pueden ser útiles también pueden ser perjudiciales, depende cómo las manejes. El primer video que me resultó fue un video de “La Mayonesa”, me dio la confianza necesaria para confiar en mis ideas.

¿Cómo define los temas?

No tengo una inspiración específica, esto lo hago porque me gusta y me gusta ver gente que disfruta mi forma de ver la vida y cada situación. El único fin que tengo al crear contenido es que me haga reír a mi primero y luego se lo comparto a la gente para que ellos lo disfruten. No es encontrar temas diferentes, es imaginar una situación sencilla y aplicar la pregunta, ¿qué pasaría si ha pasado esto y no esto? Haciendo que la situación tenga diferente rumbo y ahí lo transformó a mi forma extraña de imaginar cualquier cosa que usualmente son cosas graciosas.

¿Qué factores le ayudaron a ganar popularidad en redes?

Para mí no se trata de popularidad, para mí es ganar el cariño de las personas. No puedes darle ese nombre a la gente que desde un “like” a tu video te demostró su afecto. La llegada a la gente, el revisar comentarios, responder a la gente y tratar de entender cómo podría presentar un trabajo más limpio, eso solucionó mi trabajo creativo. Siento que si dejo de tomar atención a esas cosas, perdería totalmente mi origen.